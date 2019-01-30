НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов

Как стало известно CNews, Минкомсвязи нашло нового руководителя НИИ «Восход». Ожидается, что им станет выходец из структур «Открытого правительства» Макар Герман. Ранее работавший в Администрации Пермского края, он получил известность благодаря лишению чиновников дверей и чайников.

Новый руководитель для НИИ «Восход»

Минкомсвязи нашло руководителя для подведомственного ему госпредприятия НИИ «Восход». Об этом CNews рассказал источник, близкий к Правительству. По его словам, главой «Восхода» станет Макар Герман, до недавнего времени работавший в структурах «Открытого правительства».

С 2017 г. у НИИ «Восход» нет постоянного гендиректора. После того, как гендиректор предприятия Андрей Кочаров перешел на работу в компанию «Новые облачные технологи» (разработчик продукта «Мой офис»). С тех пор и.о. главы предприятии является Дмитрий Старовойтов.

Еще один собеседник CNews, близкий к НИИ «Восход», подтвердил, что на предприятии будет смена руководства, и Герман является кандидатом на пост гендиректора.

Сам Макар Герман назвал вопрос CNews о своем возможном назначении «неожиданным». «Но вполне может быть и такой поворот», - добавил Герман. В пресс-службах Минкомсвязи и НИИ «Восход» от комментариев отказались.

Как Макар Герман заставлял чиновников быть открытыми

Макар Герман родился в 1981 г. в Перми. На госслужбе работает с 2005 г. В 2008 г. он стал главой аппарата губернатора Пермского края Олега Чиркунова, где курировал ряд ИТ-проектов. В частности, он занимался внедрением в крае Электронного правительства.

Новым руководителем НИИ «Восход» станет выходец из структур «Открытого правительства» Макар Герман

Кроме того, Герман реализовывал проект «Шаг к цели». Для чиновников администрации края на платформе Wordpress заводили страницы, где они отчитывались о своей работе в виде рассказа о 52 шагах - по числу недель в году. Такая система должна была определить эффективность работы госслужащего. Сам Герман также через блог на Wordpress рассказывал общественности о своей работе.

По собственной инициативе Германом был запущен проект «Поколение Прикамья»: в электронную базу были занесены данные о жителях края и их предках, что позволяло отследить историю жизни нескольких поколений пермяков.

Наибольшую известность Герману принесла инициатива лишить чиновников краевой администрации дверей в кабинетах, шкафов, принтеров и чайников. Такой шаг должен был продемонстрировать открытость госслужащих для друг друга и для посетителей.

В 2012 г. после смены правительства края Герман покинул свой пост. Вскоре он переехал в Москву и стал главой департамента по формированию системы «Открытого правительства», которое тогда возглавлял вице-премьер Михаил Абызов. Минувшим летом Герман, вслед за Абызовым, покинул правительство. В декабре 2018 г. Макар Герман, согласно информации с его страницы на Facebook, начал работать в торговом представительстве России в Пакистане.

Чем занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» участвует в реалиации масштабных государственных проектов в области ИТ: государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, Единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.