Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях?

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому беспилотникам будет запрещено летать над критически важными объектами вроде портов и вокзалов, а также над массовыми мероприятиями, такими как концерты и фестивали. У правоохранителей будет право сбить и отобрать у владельца дрон, залетевший не туда.

Законопроект о дронах

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ограничить полеты беспилотных летательных аппаратов в отдельных зонах воздушного пространства. Те аппараты, которые все-таки будут залетать на запрещенные территории, правоохранители смогут на законных основаниях повреждать или уничтожать.

Разрешается также подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронами-нарушителями и изымать у владельцев всю систему или отдельные ее части. Текст законопроекта можно найти на сайте системы обеспечения законотворческой деятельности (СОЗД).

Согласно законопроекту, дронам будет запрещено летать над объектами государственной охраны и трассами их проезда, охраняемыми объектами и прилегающими зонами. Также в тексте упоминаются территории, где проводятся неотложные следственные действия, оперативно-розыскные и антитеррористические мероприятия.

Полеты беспилотников будут ограничиваться или запрещается в том числе над местами проведения массовых мероприятий. Для этого необходимо направить соответствующее уведомление в орган, который контролирует использование воздушного пространства. Кроме того, дроны не смогут летать над местами выполнения войсками национальной гвардией боевых задач.

Законопроект был подготовлен в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента 31 декабря 2015 г., отмечают авторы документа. Он был внесен группой депутатов, среди которых числятся председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и экс-глава ФСБ Николай Ковалев.

Зачем это нужно

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что он должен в первую очередь обеспечить безопасность граждан во время проведения таких мероприятий, как концерты, фестивали, футбольные матчи и т. д. Кроме того, таким образом предполагается защитить критически важные объекты вроде электростанций и химических предприятий, а также порты, вокзалы, магистрали и прочее.

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий полеты дронов

В записке упоминается в том числе защита объектов информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, а именно стационарных и мобильных пунктов государственного управления.

Аргументируя свою позицию, авторы приводят в пример вредоносное использование дронов в различных зарубежных инцидентах — с их помощью можно доставлять взрывные устройства и не тяжелое оружие, распылять отравляющие вещества в местах скопления людей, распространять наркотики, транспортировать контрабанду, а также передавать информацию и различные предметы заключенным.

В записке приводится статистика, согласно которой в России с января по сентябрь 2017 г. пользователи приобрели более 57 тыс. воздушных дронов. Предполагается, что к 2035 г. над территорией страны будут одновременно летать примерно 100 тыс. беспилотников.

Опасные дроны

Авторы законопроекта приводят в пример случаи, когда несанкционированные полеты дронов представляли угрозу безопасности. Например, в июле 2016 г. в государственном музее-заповеднике Куликово поле в Тульской области дрон низко летал надо экскурсионной группой детей. В ноябре того же года квадрокоптер налетел в охранной зоне на линии электропередач.

В ноябре 2016 г. неопознанный дрон был замечен в воздушном пространстве над аэропортом Шереметьево. Прежде чем покинуть зону аэропорта, дрон пролетел по зонам двух воздушных взлетно-посадочных коридоров, что потенциально могло спровоцировать авиакатастрофу.

В марте 2017 г. дрон без разрешения летал над Пермским пороховым заводом, а в мае того же года целых 20 квадрокоптеров совершили несанкционированный полет над центром Красноярска. В сентябре 2017 г. в Хабаровске дрон приблизился к группе самолетов, летавших над городом в рамках празднования Дня Победы.

Регистрация и штрафы

Напомним, с 5 июля 2017 г. действуют положения Воздушного кодекса, согласно которым дроны с массой от 0,25 до 30 кг должны проходить обязательную регистрацию в Единой системе организации воздушного движения России. По сути, под эти требования не попадают только воздушные змеи, а все дроны, начиная с игрушечных моделей воздушных судов, уже должны ставится на учет.

Если же владелец дрона намерен запустить свое устройство в воздух над каким-либо населенным пунктам, он должен получить разрешение от органов местного самоуправления. Что касается фото и видеосъемки, которую может осуществлять дрон, то такая съемка классифицируется как авиационные работы и требует прохождения специальной сертификации владельцем дрона.

Нарушение правил использования беспилотников согласно действующему законодательству может караться штрафом от 2 до 500 тыс. руб.