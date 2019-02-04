Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике

Госкомиссия по радиочастотам выделила частоты для будущей системы высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ», которая обеспечит доступ в интернет для жителей за Полярным кругом и на транспорте вдоль Северного морского пути. Интересно, что возражения относительно выделения частот высказала госкорпорация «Роскосмос».

ГКРЧ выделила частоты для «Экспресс-РВ»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила госпредприятию «Космическая связь» (ГПКС) частоты для создания высокоэлептической системы спутниковой связи «Экспресс-РВ». Об этом сообщил CNews представитель Минкомсвязи, курирующего работу комиссии.

Связь для Арктики и Северного морского пути

Проект «Экспресс-РВ» реализуется по поручению Совета безопасности. Бывший министр связи Николай Никифоров оценивал затраты на создание системы в 90 млрд руб.

Система будет состоять из четырех спутников и наземного сегмента, в ее зону обслуживания будет вся территория России и арктическая зона. Для работы системы необходимы частоты в Си-, Ка- и L-диапазонах, она будет оказывать услуги широкополосного доступа в интернет правительственным и коммерческим абонентам.

Согласно презентации «Экспресс-РВ», опубликованной Telegram-каналом «За телеком», общая емкость сети составит 4,4 Гбит/с. Абоненты смогут пользоваться услугами передачи данных на скоростях до 80 Мбит/с, диаметр абонентских тарелок - 60-70 см.

Система высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ» получила частоты для доступа в интернет в Заполярье и на Севморпути

Помимо стационарных объектов, оборудование системы «Экспресс-РВ» сможет работать и на движущихся объектах, включая транспорт, проходящей вдоль Северного морского пути. Стоимость услуг системы на транспорте составит от 20 руб. в месяц.

Кроме того, «Экспресс-РВ» обеспечит цифровое радиовещание на транспорте. Стоимость услуг компании составит 700 - 1 тыс. руб. в год. Также «Экспресс-РВ» обеспечит передачу данных от устройств интернета вещей, работу системы спасения на морских судах «Коспас-Сарсат» и системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС».

Ожидается, что «Экспресс-РВ» обеспечит связью 2,3 млн жителей России, находящихся за Полярным кругом, и 2 млн иностранных жителей. Также в зоне охвата системы окажется 6 млн владельцев транспортных средств.

А с учетом пассажиров транспортных средств, пересекающих Северный морской путь - самолетов, кораблей, автомобилей - число пользователей системы может вырасти до 160 млн. Кроме того, для правительственной связи запуск системы обеспечит расширение зоны покрытия на 30%.

«Роскосмос» против

Интересно, что, по данным Telegram-канала «За телеком», на заседании ГКРЧ 30 ноября 2018 г., когда рассматривался вопрос выделения частот для «Экспресс-РВ», свои возражения высказала госкорпорация «Роскосмос». Госкорпорация выразила опасения, что «Экспресс-РВ» создаст проблемы для работы принадлежащих ей спутниковых систем «Луч» и «Гонец».

Замминистра связи Олег Иванов пожурил госкорпорацию за неконструктивную позицию, так как кроме «Роскосмоса» возражений относительно выделения частот для «Экспресс-РВ» не имел.

Возможная месть за отказ в выделении частот для OneWeb

Источник CNews на телекоммуникационном рынке полагают, что реальная причина позиции «Роскосмоса» состоит в проблемах создающейся сейчас глобальной системы мобильного спутникового доступа в интернет OneWeb.

«Роскосмос» имеет контракт на запуск спутников OneWeb. А принадлежащая «Роскосмосу» система «Гонец» создала с OneWeb совместное предприятие для работы в России. Однако ГКРЧ отказывается выделять частоты для OneWeb.

Против выступает ФСБ, которая видит в работе будущей системы угрозу национальной безопасности. Такая позиция, в свою очередь, вызывает недовольство «Роскосмоса», который в отместку может пытаться блокировать выделение частот для «Экспресс-РВ», полагает собеседник издания. В пресс-службах «Роскосмоса» и ГПКС отказались от комментариев по данному вопросу.