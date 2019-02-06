Экспорт российского софта резко ускорился и перевалил за $10 млрд в год

По предварительным данным ассоциации «Руссофт», в 2018 г. совокупный оборот российских софтверных компаний в рублевом эквиваленте перевалил за 1 триллион. Экспорт отечественного ПО в долларах превысил 10 млрд — при увеличении темпов продаж за рубеж более чем в полтора раза.

Рост экспорта ПО: от скорости — к ускорению

Объем зарубежных продаж российского ПО и услуг по его разработке в 2018 г. составил примерно $10,5 млрд. с приростом в 19% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил Валентин Макаров — президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющего отечественные компании-разработчики программного обеспечения. «Данный показатель включает и выручку, которая остается за рубежом; она может, в частности, идти на развитие зарубежных офисов и маркетинг», — уточняют в организации.

Речь пока идет о предварительных данных. В «Руссофте» подчеркивают, что окончательные выводы о размерах экспорта софта ассоциация сможет сделать только после своего традиционного анкетирования компаний, которое начнется в середине февраля 2019 г.

Примечательно, что в начале 2018 г. Валентин Макаров констатировал некую стабильность на экспортном направлении, выразившуюся в росте продаж и в 2015, и в 2016 гг. на 11-12%. Произошедший за следующие 12 месяцев скачок этого показателя более чем в 1,5 раза он в разговоре с CNewsсвязал с увеличением за рубежом спроса на компетенции, свойственные именно российским программистам.

«Руссофт»: Компетенции российских программистов за рубежом стали более востребованы

В понимании Макарова, в условиях происходящей сейчас в мире так называемой цифровой трансформации — интеграции технологий во все аспекты бизнес-деятельности — гораздо в большей степени становится востребовано не поточно-массовое программирование по «индийской» модели, а решение средствами ИТ сложных нестандартных задач.

Общий объем рынка

Совокупный оборот российских софтверных компаний в 2018 г. в «Руссофте» предварительно оценивают в $16,87 млрд — с приростом на 18% по сравнению с предыдущим годом. Что касается этого показателя в нашей национальной валюте, то в ассоциации считают, что он начал измеряться 13-значным числом и составил порядка 1,042 трлн руб., прибавив 25%.

Объем продаж на внутреннем рынке оценен в $6,33 млрд (+15%) или 395 млрд руб. (+23%). Таким образом в долларах доля зарубежных продаж в совокупном обороте должна составить по итогам 2018 г. 64% (годом ранее было 62%). «Экспорт растет быстрее, чем продажи на внутреннем рынке», — делают вывод в «Руссофте»

Показатели сервисных и продуктовых компаний

В ассоциации считают, что из-за ослабления курса рубля в последние годы сервисные компании растут быстрее, чем продуктовые. Совокупный оборот первых составляет $7,37 млрд при росте в +26%. В этой сумме порядка $5,3 млрд приходится на экспорт, а $2,06 млрд на внутренние продажи.

У продуктовых компаний оборот достиг $8,88 млрд с приростом в 12%. В этой сумме на экспорт приходится $4,7 млрд, на местные продажи — $4,14 млрд.

Еще немного прогнозов

По данным «Руссофта», существенно меньше компаний стало рассчитывать на инвестиции. В 2018 г. их ожидало 12% опрошенных компаний (опрос проводился в феврале-марте), в 2019 г. — 10%. В ассоциации заявляют, что в предыдущие годы этот показатель был на уровне 20%.

Описывая самые привлекательные для наших компаний рынки за рубежом, в «Руссофте» указывают, что на рынок Германии и немецко-говорящих стран планировали впервые выйти 2018-2019 гг. 16% опрошенных компаний. При том, что аналогичный показатель относительно 2017-2018 гг., согласно опросу 2017 г., составил 12%.

На рынки бывших республик СССР (кроме Белоруссии и Украины) планировали впервые выйти 2018-2019 гг. 11% (годом ранее 5%), Скандинавии (с Финляндией) — 13% (7%).

Новый тренд: ПАКи

Одной из тенденций последнего времени, которая определяет рост российской софтверной индустрии, Валентин Макаров называет начало выхода отечественных компаний на рынок платформенных решений — программно-аппаратных комплексов (ПАКов). По его мнению, еще недавно казалось, что электроники в России нет в принципе, но сейчас ситуация изменилась. Электроника за короткий срок «выросла» и развивается. «Продавая ПАКи, компании имеют более высокую маржинальность бизнеса и большие возможности выхода на чужие рынки», — заключает Макаров.