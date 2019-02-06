Создатель первого гаджета «Яндекса» перешел работать в Сбербанк

Из «Яндекс» ушел директор по экспериментальным продуктам Константин Круглов, создавший умную колонку «Яндекс.Станция». Круглов перешел на работу в Сбербанк, а причины его ухода не разглашаются.

Из «Яндекса» в Сбербанк

Команду «Яндекса» покинул директор по экспериментальным продуктам Константин Круглов, о чем он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Новым местом работы Круглова стал Сбербанк, но официальные подробности о предложенной ему должности пока держатся в тайне.

Одним из направлений деятельности Константина Круглова в «Яндексе» была разработка и создание первого гаджета «Яндекса», умной колонки «Яндекс.Станция», которую он лично представил на конференции поисковика в конце мая 2018 г. Круглов руководил командой разработчиков этого проекта.

Причины ухода

Экс-директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» не афиширует причины смены места работы – соответствующая информация отсутствует на его странице в Facebook. О своей работе в коллективе российского интернет-гиганта создатель «Яндекс.Станции» отзывается в сугубо положительном ключе.

Константин Круглов, создатель «Яндекс.Станции»

«Это были просто потрясающие 3 года в Яндексе! Такой высокой концентрации талантливых, целеустремленных и красивых людей я не встречал нигде. Ухожу с приятным послевкусием, который остается только после хорошо сделанной работы. Мне удалось сделать «первую железку» Яндекса успешной, собрать великолепную команду, выйти на рынок в совершенно новой категории и увидеть огромную очередь за своим продуктом. Об этом можно было только мечтать!» - отметил Константин Круглов в своем сообщении в Facebook.

Судьба «эспериментального» отдела

Пресс-служба «Яндекса» на запрос издания Vc.ru официально подтвердила уход Круглова из компании. Также было отмечено, что команда девелоперов, работавшая над «Станцией», останется в отделе, занимающемся машинным обучением.

Публикация Константина Круглова о переходе в Сбербанк в социальной сети Facebook

О поиске нового руководителя или уже имеющихся кандидатах на эту должность представители «Яндекса» говорить отказались. В настоящее время отделом машинного интеллекта исследований руководит Михаил Биленко.

Послужной список

Для Константина Круглова за всю его карьеру это уже не первый случай работы в банковской сфере. До прихода в «Яндекс» он был частью команды банков Тинькофф-банк и Deutsche Bank, а также ему довелось поработать в инвестиционной компании «Тройка диалог», владельцем которой еще в 2012 г. стал Сбербанк.

«Яндекс.Станция» в финальном варианте дизайна

В «Яндексе» Круглов работал не только над самой «Станцией», но также над интеграцией фирменного голосового ассистента «Алиса» в устройства Yandex.IO, о чем сказано на личной странице экс-директора по экспериментальным продуктам в социальной сети LinkedIn (в России официально заблокирована). К разработке смартфона «Яндекс.Телефон» он отношения не имеет.

Кадровые перестановки

Уход Константина Круглова – не единственное изменение в кадровом составе «Яндекса» в 2019 г. Буквально вчера, 5 февраля 2019 г., бывший издатель проекта «Медуза» Илья Красильщик получил должность менеджера международных проектов «Яндекса», о чем он, как и Круглов, сообщил в Facebook. Контракт с ним подписан на три месяца, о дальнейших планах по сотрудничеству информации пока нет. Ранее Красильщик уже работал в «Яндексе» - в 2004 г. он занимал одну из руководящих должностей, но уже в 2008 г. он занял пост главного редактора журнала «Афиша». В «Медузу» он перешел в 2013 г., где проработал до декабря 2018 г.