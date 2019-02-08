Глава Amazon отказался от сделки с шантажистами, грозящими опубликовать его «голые» селфи

Джефф Безос сообщил всему миру, что его шантажирует медиа-компания American Media, угрожая опубликовать «голые» фото главы Amazon. Чтобы этого не случилось, Безос должен публично заявить, что у него нет данных о связях компании с видными политиками. Такие данные могли появиться у главы Amazon в ходе частного расследования деятельности журнала, принадлежащего American Media и писавшего о личной жизни Безоса.

Безос жалуется на шантаж

Американский таблоид National Enquirer шантажирует главу Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), угрожая опубликовать его интимные фото. Об этом сообщил сам Безос в блоге на платформе Medium. Пост он назвал «Нет, спасибо, мистер Пекер». По словам Безоса, таблоид угрожает опубликовать его собственные фото в обнаженном виде, а также неприличные фото Лорен Санчес (Lauren Sanchez) — ведущей новостей и репортера, с которой у Безоса был роман.

Чтобы этого не произошло, от главы Amazon требуется публично заявить, что National Enquirer и его материнская компания American Media Inc. публикуют свои материалы без каких-либо политических мотивов, и что компания, насколько известно Безосу, вообще не связана ни с какими политическими силами.

Дело в том, что до этого National Enquirer первым подробно написал о романе Безоса с Санчес, что могло стать причиной распада его 25-летнего брака с Маккензи Безос (MacKenzie Bezos) — о разводе пара сообщила месяц назад. После появления публикаций в National Enquirer Безос начал собственное частное расследование, чтобы понять, каким образом в распоряжение таблоида попали его текстовые сообщения. Юристы Amazon уговаривали гендиректора прекратить расследование именно потому, что он мог случайно наткнуться на какие-нибудь скандальные факты о связи American Media с политическими лидерами США. Теперь медиа-компания хочет, чтобы Безос подтвердил, что такие факты найдены не были.

Причем здесь политические силы

American Media находится в центре непрекращающегося скандала, разразившегося после того, как стало известно, что компания защищает имидж президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с помощью схемы «поймать и убить». Речь идет о практике выкупать эксклюзивные права на публикацию какой-либо информации, но не для того, чтобы тут же ее опубликовать, а чтобы ни самим не публиковать, ни другим изданиям не дать это сделать. Таким образом можно защитить лицо или лиц, которых эта информация касается.

Именно так American Media защищала Трампа, как свидетельствуют документы судебного разбирательства. Схема «поймать и убить» была использована чтобы воспрепятствовать публикации в СМИ сведений о романе Трампа с посторонней женщиной, который имел место перед президентской кампанией. За эксклюзивные права на эту историю American Media заплатила $150 тыс., при этом сама, разумеется, ничего публиковать не стала.

Джефф Безос публично заявил о попытке шантажа со стороны медиа-компании

Предполагается, что за это гендиректор American Media Дэвид Пекер (David Pecker), близкий друг Трампа, получил приглашение на обед в Белом доме, где присутствовали лица, близкие к королевской семье Саудовской Аравии — страны, в которой у Пекера были бизнес-интересы.

Как проходил шантаж

По мере продвижения расследования Безоса American Media начала присылать ему и его команде юристов письма, где сообщала, что если «ваш клиент согласится прекратить дискредитирующее нас поведение, мы готовы вступить в конструктивный диалог относительно текстов и фотографий, которыми мы располагаем».

Фотографии, о которых шла речь, включали «селфи мистера Безоса в полный рост, где на нем надеты только обтягивающие черные боксеры или спортивные трусы» и «голые селфи в ванной… в одном только белом полотенце», а также фото его половых органов.

Письмо с полным описанием всех фотографий было направлено юристу Гэвина де Бекера (Gavin de Becker) — известного консультанта по безопасности, которого Безос нанял для своего частного расследования. Оно было подписано директором по контенту American Media Диланом Ховардом (Dylan Howard).

Решение Безоса

Вместо того, чтобы поддаться шантажу American Media, Безос решил обнародовать всю историю в Medium. «Ну, это письмо привлекло мое внимание. Но не в том смысле, в каком они, видимо, надеялись. Любой мой личный стыд, который может заставить меня почувствовать AMI, отходит на второй план, потому что здесь есть гораздо более важный аспект. Если я при своих возможностях не смогу противостоять такому вымогательству, как смогут другие люди?», — пишет Безос.

«В письме AMI, которое я публикую, вы увидите точные детали их вымогательского предложения: они опубликуют личные фото если Гэвин де Бекер и я не сделаем специальное ложное публичное заявление в прессе. Будьте уверены, ни один настоящий журналист никогда не предложил бы ничего вроде того, что здесь сейчас происходит… Ничего из того, что я мог бы здесь написать, не расскажет историю National Enquirer так красноречиво, как их собственные слова ниже», — отмечает предприниматель.

«Эта переписка подтверждает заслуженную репутацию AMI, которая делает оружие из журналистских привилегий, прячется за высокопоставленными защитниками и игнорирует принципы и цели настоящей журналистики. Конечно, я не хочу, чтобы мои личные фото публиковались, но я также не буду участвовать в их широко известной практике шантажа, политических одолжений, политических нападок и коррупции. Я предпочитаю встать, перевернуть эту колоду и посмотреть, что из-под нее выползет», — заключает Безос.

Напомним, в июле 2018 г. Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием свыше $150 млрд. Он побил рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates), состояние которого в 1999 г., в разгар бума на доткомы, в пересчете на сегодняшнюю стоимость доллара составило бы $149 млрд.