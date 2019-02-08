Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена

Xiaomi показала в России смартфон Mi Mix 3 в форм-факторе слайдер, дебют которого состоялся практически полгода назад. Разница в цене по сравнению с Китаем превысила 10 тыс. руб.

Гигантская наценка

Компания Xiaomi привезла в Россию свой самый актуальный на 8 февраля 2019 г. флагманский смартфон Mi Mix 3. Главная отличительная черта гаджета – это его форм-фактор: Mi Mix 3 выглядит как классический моноблок, но на деле имеет сдвижной дисплей.

В российской рознице флагман Xiaomi оценивается в 45 тыс. руб за комплектацию с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ. Для сравнения, этот же смартфон с глобальной версией прошивки MIUI 10 при заказе напрямую из Китая обойдется в пределах $490 или около 33 тыс. руб.

Презентация Mi Mix 3 на международном рынке состоялась в октябре 2018 г., а в продажу он поступил в ноябре 2018 г. Приобрести смартфон в России можно будет с 14 февраля 2019 г., а пока на него можно оформить предварительный заказ.

Стиль и внешняя премиальность

Экстерьер Xiaomi Mi Mix 3 на первый взгляд внимание не привлекает – дизайн, как и в случае 90% смартфонов 2018 г., срисован с Apple iPhone X. Единственное, у Mi Mix 3 нет выреза под фронтальную камеру и систему распознавания лиц, как в смартфоне Apple, но, если сравнивать тыльные панели смартфонов, с поиском различий возникнут затруднения.

Сзади Mi Mix 3 действительно напоминает все актуальные смартфоны Apple

У Mi Mix 3 отсутствует фронтальная камера непосредственно на лицевой части корпуса – здесь есть лишь экран и вырез под разговорный динамик. Xiaomi расположила дисплей на отдельной сдвигаемой вниз части корпуса (как у Nokia N95 12-летней давности), а непосредственно под дисплеем находятся сам динамик, светодиодная вспышка и двойная селфи-камера с 24-мегапиксельной основной матрицей и 2-мегапиксельным сенсором глубины сцены.

Подобная конструкция корпуса нетипична для 2018 г. Смартфоны-слайдеры сейчас могут предложить, разве что, Xiaomi и Oppo, выпустившая модель Find X. Но, если у Find X модуль, скрытый в корпусе селфи-камеры, выезжает автоматически для распознавания лиц или при активации режима портретной съемки, то в Mi Mix 3 сдвигать дисплей для доступа к камере приходится уже вручную.

Другие производители продолжают выпускать классические моноблоки, и в 2019 г., если судить по доступным о тех же Samsung Galaxy S10 и OnePlus7 сведениям, экспериментировать с корпусами флагманов крупные производители не спешат. Исключение составят гибкие смартфоны, которые в этом году покажут, опять же, Xiaomi и Samsung.

Электронная начинка

Xiaomi Mi Mix 3 базируется на топовом 10-нанометровом процессоре 2018 г. Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами частотой до 2,2 ГГц и интегрированной видеокартой Adreno 630. В этом плане он уже не сможет тягаться с флагманами 2019 г., для которых анонсирован более современный и мощный чип Qualcomm Snapdragon 855, выпускаемый по 7-нанометровой технологии.

Расположение камер, вспышки и динамика под экраном позволило Xiaomi отказаться от моноброви

В мировой рознице смартфон доступен с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем объемом 128 ГБ или 256 ГБ. Экран Xiaomi Mi Mix 3 занимает 85% площади фронтальной панели, располагая поддержкой разрешения Full HD+ при диагонали 6,4 дюйма и соотношении сторон 19,5:9. В его основе находится матрица Super AMOLED, прикрытая защитным усиленным стеклом Gorilla Glass 5.

Форм-фактор корпуса не позволил вместить в Mi Mix 3 батарею большой емкости, поэтому смартфон работает от АКБ 3200 мАч, что вполне на уровне топовых моделей 2018 г. Аккумулятор поддерживает быструю 18-ваттную и беспроводную 10-ваттную зарядки (технологии Quick Charge 4+ и Qi соответственно). Основная фотокамера смартфона состоит из двух матриц с разрешением 12 Мп у каждой, но первая оснащена широкоугольным объективом, а вторая – «телевиком».

На всех рынках, включая российский, Xiaomi Mi Mix 3 поставляется с прошивкой MIUI 10 поверх современной ОС Android 9.0 и с двумя слотами под SIM-карты. Установка накопителей microSD не поддерживается.

Альтернативные варианты

Весной 2019 г. Xiaomi анонсирует свой новый флагман в моноблочном корпусе Mi 9 на Qualcomm Snapdragon 855. Не исключено и появление модели Mi Mix 3S – весной 2018 г. Xiaomi выпустила Mi Mix 2S, улучшенную версию смартфона Mi Mix 2 с более современной начинкой.

Фото: Gsmarena.com Xiaomi PocoPhone F1 стоит вдвое дешевле Mi Mix 3, но практически не уступает ему по своим возможностям

Но уже сейчас в широком ассортименте Xiaomi есть модель PocoPhone F1 с тем же Snapdragon 845, что и в Mi Mix 3. Аппарат обладает схожей производительностью, но стоит при этом практически в два раза дешевле – в России его цена составляет в пределах 23 тыс. руб. Разница в сравнении с Mi Mix 3 заключается только в форм-факторе, материалах корпуса, отсутствии беспроводной зарядки, матрице экрана (в Poco F1 используется IPS) и разрешении фотокамер. Но при этом Poco F1 оснащен батареей 4000 мАч и слотом microSD. К тому же, Xiaomi уже работает над PocoPhone F2 с более актуальными характеристиками по приблизительно той же цене.