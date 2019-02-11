Сотовым абонентам в Крыму возвращают деньги из-за длительного отсутствия связи

«Крымтелеком» прекратил взимание со своих сотовых абонентов платы и пообещал осуществить перерасчет за последние два месяца. Это связано с непрекращающимся сбоем в сети оператора, который может быть вызван долгами «Крымтелекома» перед китайскими поставщиками оборудования - Huawei и ZTE.

«Крымтелеком» сделает перерасчет абонентской платы

Оператор связи «Крымтелеком» сообщил о приостановлении начисления абонентской платы для пользователей своей сотовой сети. Кроме того, оператор пообещал осуществить перерасчет абонентской платы, начисленной за период с 1 декабря 2018 г.

В конце 2018 г. «Крымтелеком» сообщал о работах по модернизации сети, предупредив, что в связи с этим в функционировании сети могут наблюдаться проблемы. Сейчас «Крымтелеком» признал, что модернизация сети привели к сбою в работе оборудования, который до сих пор не устранен. Компания уверяет, что прилагает все усилия для решения проблемы.

Масштабный сбой в работе сотовой сети «Крымтелекома»

Абоненты «Крымтелекома» с декабря 2018 г. жалуются на серьезные проблемы со связью. Сначала перестали работать мобильный интернет и USSD-запросы. Тогда же были зафиксированы единичные случаи отказа в регистрации абонентов в сети. В январе 2019 г. такие инциденты стали носить массовый характер.

Как появился «Крымтелеком»

«Крымтелеком» был создан властями Республики Крым в 2014 г. после воссоединения полуострова Крым и России. Оператор работает на национализированном оборудовании украинских компаний: «Укртелекома» (крупнейший оператор фиксированной связи на Украине) и мобильного оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

«Крымтелеком» сообщил приостановил начисление абонентской платы

за мобильную связь из-за сбоя в сети, который длится с декабря 2018 года

Власти города федерального подчинения Севастополь, который также находится на полуострове Крым, создали собственного оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком». Тот, в свою очередь, совместно с московским системным интегратором «ИТ-прогресс» организовал мобильного оператора «Севмобайл». Эти операторы тоже работают на имуществе «Укртелекома» и «Киевстара».

Сеть «Киевстара» в Крыму работала только в стандарте второго поколения сотовой связи GSM, используя оборудование шведской Ericsson. Шведы отказались от сотрудничества с новыми операторами. Тем не менее, и «Крымтелеком», и «Севмобайл» запустили собственные сотовые сети, причем не только в стандарте GSM, но и в стандарте UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G).

Китайцы пришли на помощь

Вице-премьер республики Крым Дмитрий Полонский говорил, что сотрудничать с «Крымтелекомом» согласилась китайская Huawei. По информации источника CNews на телекоммуникационном рынке, в районе Ялты «Крымтелеком» использует оборудование другого китайского поставщика - ZTE.

Проблемы «Крымтелекома», происходящие с декабря 2018 г., связаны с задолженностью оператора перед этими китайскими поставщиками. Те, в свою очередь, обнулили лицензии оператора на используемое оборудование. Об этом CNews рассказали ряд источников на телекоммуникационном рынке.

В целом роль «Крымтелекома» на рынке мобильной связи незначительно: у него всего 32 тыс сотовых абонентов.

В октябре 2018 г. сбой наблюдался и в сети «Севмобайла». Источники CNews также связывали его с задолженностью оператора перед Huawei. Но тогда проблемы удалось оперативно решить. Группа «Мобильная связь в Крыму», размещенная в социальной сети в Крыму, связывала это с подключением «Севмобайлом» своих лоббистов в Москве.

Поможет ли «Крымтелекому» его новый собственник?

У «Крымтелеком» же проблемы затянулись. При этом в конце 2018 г. власти республики продали оператора. 100% акций «Крымтелекома» за 998 млн руб. выкупила «Управляющая компания инфраструктурных проектов», принадлежащая экс-главкому Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Владимиру Зарицкому. Эта же компания владеет рядом санаториев в Крыму и осуществляет реконструкцию аэропорта Бельбек в Севастополе.

Тем не менее, состояние дел в «Крымтелеком» остается плачевным. Как рассказали CNews администраторы группы «Мобильная связь в Крыму», по состоянию на конец января представители нового собственника не посещали предприятие. При этом у оператора закончился бензин и его сотрудникам приходится перемещаться пешком.

Один из собеседников CNews знает, что новый собственник компании уже предпринимает действия и вернул в «Крымтелеком» первого гендиректора оператора Владимира Дрозденко (официально гендиректором компании продолжает быть Денис Савватеев).

В «Крымтелекоме» не ответили на запрос CNews. В российских представительствах Huawei и ZTE ситуацию в Крыму не комментируют.