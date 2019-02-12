«Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта

«Газпром нефть» намерена использовать искусственный интеллект и машинное обучение для цифрового моделирования месторождений. Сотрудники «Сколтеха» уже создали «уникальные» алгоритмы мета-моделирования пластовых течений, которые работают в сотни раз быстрее классических методов моделирования.

Проект «Газпром нефти» и «Сколтеха»

«Газпром нефть» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») будут использовать искусственный интеллект для создания цифровых моделей месторождений. Речь идет о цифровом моделировании пластовых течений с помощью машинного обучения. Благодаря этому решения по разработке месторождений, от которых зависит расходование значительных сумм, можно будет принимать быстрее и точнее, поясняет «Сколтех» на своем сайте.

Под пластовыми течениями понимаются подземные воды в местах добычи, которые оказывают влияние в том числе на движение нефти. Специфику пластовых течений приходится учитывать при разработке месторождения для повышения эффективности добычи.

В рамках проекта в «Сколтехе» уже созданы алгоритмы мета-моделирования пластовых течений, которые в институте называют уникальными. Эти алгоритмы работают в несколько сотен раз быстрее по сравнению с классическим гидродинамическим моделированием углеводородных залежей. В их создании принимали участие научные группы «Сколтеха» под руководством профессоров Дмитрия Коротеева, Евгения Бурнаева и Ивана Оселедца. Эксперты Научно-технического центра «Газпром нефти» полагают, что данные наработки пригодны к внедрению на месторождениях компании.

По словам гендиректора Научно-технического центра «Газпром нефти» Марса Хасанова, реализация проекта должна повысить информативность моделирования процессов, протекающих в пласте. «Благодаря этому вырастет качество принимаемых решений, а применение методов машинного обучения сократит время на анализ полученных данных», — поясняет он.

Российское ПО для добычи нефти и газа

У «Сколтеха» уже есть опыт создания ПО, которое используются в нефтегазодобывающей отрасли. Например, в 2017 г. консорциум во главе с МФТИ и «Сколтехом» выиграл правительственный грант на разработку первого российского ПО для проектирования процессов нефтегазодобычи. С помощью этого софта можно будет проектировать гидроразрыв пласта недр Земли (ГРП). Вместе с дополнительными частными инвестициями размер гранта составил 500 млн руб.

«Газпром нефть» будет применять искусственный интеллект для моделирования месторождений

Конкуренцию победителям безуспешно пытались составить конгломераты под эгидой Проектного консорциума Республики Башкортостан и Лаборатории геологии и моделирования осадочных бассейнов. Основными игроками на мировом рынке ПО для моделирования гидроразрыва пласта сегодня выступают компании из США — Schlumberger (продукты FracCADE и Mangrove), Baker Hughes (MFrac), Carbo (FracPRO), Gohfer Software (Gohfer).

Симулятор гидроразрыва пласта предназначен для решения ряда прикладных задач, связанных с моделированием распространения трещины гидроразыва в пласте с учетом его геологического строения, геомеханических свойств составных пород, динамики течения жидкости разрыва. Симулятор ГРП способен значительно улучшить экономику разработки месторождения за счет не только снижения расходов на этапе бурения скважин, но и оптимизации добычи, увеличения срока эксплуатации месторождения без прорыва воды и пр.