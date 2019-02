В продажу в России поступил сверхдешевый смартфон с NFC. Цена

Бренд Jinga выпустил доступный смартфон Pass 3G, которым можно пользоваться в качестве платежного средства за счет встроенного модуля NFC. Смартфон стоит менее 5 тыс. руб. и работает на современной прошивке Android 8.1 Go Edition.

C NFC без переплаты

В России стартовали продажи очень дешевого смартфона Pass 3G, произведенного под брендом Jinga. Смартфон наделен модулем NFC, необходимым для пользования платежной системой G Pay, ранее известной как Android Pay.

В российской рознице моноблок доступен по цене 4600 руб., и приобрести его можно в черном и темно-синем цветах корпуса. В модельном ряду Jinga это уже третий оснащенный NFC-чипом смартфон – в 2018 г. компания выпустила в стране модели Pass и Pass Plus, но они существенно дороже — по 6 тыс. руб.

Экстерьер

Jinga Pass 3G исполнен в классическом для смартфонов форм-факторе, но, несмотря на низкую стоимость, имеет ряд современных особенностей дизайна. К ним относятся скругленные углы дисплея и его формат – он получил соотношение сторон 18:9, что позволяет ему отображать больше информации в сравнении с экранами 16:9. Правда, в данном случае это преимущество нивелируется сравнительно низкой разрешающей способностью матрицы.

Фронтальная панель Jinga Pass 3G

По всему периметру экран обрамлен достаточно широкими рамками, но боковые кажутся более узкими, чем есть на самом деле, за счет скругленного стекла 2,5D. Дизайн задней панели вопреки современным тенденциям не скопирован со смартфонов Apple – она выглядит самобытно, но на ней нет сканера отпечатков пальцев. Соответствующий сенсор в смартфоне попросту не предусмотрен, как и система разблокировки по лицу.

Смартфон заряжается по microUSB 2.0 – с учетом цены, USB-C ему не полагается. Это указывает и на присутствие отдельного входа под наушники 3,5 мм. Оба интерфейса размещены на верхнем торце корпуса.

Интерьер

Невысокая, мягко говоря, стоимость смартфона обусловлена наличием устаревшего с технической точки зрения процессора и экрана с низким разрешением. При диагонали 5 дюймов он выдает изображение 960х480 пикселей. Это ниже, чем 1280х720 точек (формат HD). Но при этом в основе дисплея находится матрица IPS с достоинствами в виде хорошей цветопередачи и углов обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

В Jinga Pass 3G используется процессор MT6580 производства китайской компании MediaTek. Это 28-нанометровый 4-ядерный чип с тактовой частотой до 1,3 ГГц и встроенной видеокартой Mali-400 MP2. Процессор не поддерживает сотовые сети четвертого поколения, и потому Jinga Pass 3G работает лишь в GSM и UMTS, что отражено в его названии.

Тыльная панель Jinga Pass 3G с двойной камерой

Jinga Pass 3G оснащен оперативной памятью объемом 1 ГБ, флеш-накопителем емкостью 8 ГБ и аккумулятором емкостью 2400 мАч. Допускается установка карт microSD до 32 ГБ и двух SIM-карт в формате nano и micro. Фотокамеры смартфона имеют разрешение 2 Мп для фронтальной и 5+0,3 Мп для основной. Предусмотрена двойная светодиодная вспышка. Вес смартфона при толщине пластикового корпуса 10 миллиметров составил 135 граммов.

Программное обеспечение

С завода Jinga Pass 3G поставляется с прошивкой Android 8.1 Oreo Go Edition. Это особая версия классического Android, разработанная Google специально для дешевых смартфонов начального уровня.

Go Edition создавалась с упором на гаджеты с накопителем 4 ГБ или 8 ГБ и оперативной памятью 512 МБ или 1 ГБ. В отличие от полноценного Android, Go Edition сочетает в себе лишь базовые функции, за счет чего требует меньше системных ресурсов. Все фирменные приложения Google, включая Mail, Drive и другие, тоже получили приставку Go к названию, упрощенный интерфейс и оптимизированный код.