Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой
Рекордная частота для бюджетного сектора
В списке новых бюджетных процессоров Intel Celeron Gold и Pentium Gold для настольных систем, продажи которых начнутся в ближайшее время, появился двухядерный процессор Pentium G5620, который впервые для бренда Pentium получил рекордную тактовую частоту 4,0 ГГц в штатном (не разогнанном) режиме работы. Эти процессоры уже начали появляться прайс-листах ряда европейских розничных продавцов электроники, сообщил портал AnandTech.
За свою историю Intel неоднократно пытался выпустить чипы Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц, но только модель G5620 станет первым изделием бренда, которому удалось пойти в серию с таким параметром.
Согласно информации немецкого онлайн-магазина ISO Datentechnik, а также финского онлайн-магазина Futureport, новые чипы Intel будут доступны для отгрузки в начале марта 2019 г. Официальной информации от Intel об этих процессорах пока не поступало, однако данные ритейла вполне могут быть корректны, поскольку компания иногда практикует формальный анонс новых чипов одновременно с началом их розничных продаж.
На момент написания материала новые процессоры Pentium Gold, включая флагманский G5620, еще не были включены в официальную процессорную базу данных Intel Ark, хотя в разделе Pentium фигурирует достаточное количество представленных год назад чипов Pentium Gold предыдущего поколения (G5600 – G5400) на базе архитектуры Coffee Lake и технологического процесса 14 нм.
Бюджетная семерка
В список новых бюджетных процессоров Intel весенней «коллекции-2019» вошло семь чипов под брендами Pentium Gold и Celeron Gold: Pentium Gold G5620, G5420, G5420T и G5600T, а также Celeron G4950, G4930 и G4930T.
Новоявленная семерка получила двухядерный дизайн. По традиции технология Hyper-threading (два вычислительных потока на ядро) поддерживается у чипов Pentium и отключена у чипов Celeron. Ключевым отличием новых чипов от их предшественников является более высокая тактовая частота.
|Процессор
|Ядер / Потоков
|Частота
|Кэш-память L3
|Встроенная графика
|Термопакет (TDP)
|Pentium Gold G5620
|2 / 4
|4,0 ГГц
|3 МБ (?)
|UHD 630
|65 Вт
|Pentium Gold G5420
|2 / 4
|3,8 ГГц
|3 МБ (?)
|(?)
|65 Вт
|Pentium Gold G5600T
|2 / 4
|3,3 ГГц
|3 МБ (?)
|(?)
|35 Вт
|Pentium Gold G5420T
|2 / 4
|3,2 ГГц
|3 МБ (?)
|UHD 610
|35 Вт
|Celeron G4950
|2 / 2
|3,3 ГГц
|2 МБ (?)
|(?)
|65 Вт
|Celeron G4930
|2 / 2
|3,2 ГГц
|2 МБ (?)
|(?)
|65 Вт
|Celeron G4930T
|2 / 2
|3,0 ГГц
|2 МБ (?)
|(?)
|35 Вт
AnandTech
Судя по предварительной информации о новых чипах Celeron Gold и Pentium Gold, в этот раз с большой вероятностью речь идет об архитектуре Coffee Lake Refresh. Среди его плюсов, помимо улучшенной архитектуры и термопакета, в частности, числится аппаратное ограничение уязвимостей Meltdown и Spectre. Впрочем, многочисленные тестирования различных поколений чипов Intel уже продемонстрировали, что версии с аппаратной защитой от Meltdown и Spectre демонстрируют тот же уровень производительности, что и в случае с программной защитой – разве что аппаратная версия для кого-то может быть более удобной.
От Pentium 4 до наших дней
Первый Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц в Intel планировали выпустить еще на заре миллениума, когда процессоры Pentium 4 с микроархитектурой NetBurst занимали почетное флагманское место нынешних чипов Core i7/i9. Вместе с отменой следующего поколения NetBurst – ядер Tejas, а также Pentium 4 на ядрах Prescott и Prescott 2M в 2005-2006 гг. – идея со штурмом отметки 4 ГГц была положена на полку.
Несмотря на то, что у современных процессоров Core i9 тактовая частота в режиме турбо может доходить и до 5,0 ГГц, до сих пор ни один серийный чип бренда Pentiums не поступал в розницу с тактовой частотой выше 3,8 ГГц.