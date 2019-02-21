Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год

За год россияне потратили на компьютерные игры $736 млн, заняв шестое место среди стран мира по этому показателю. Наиболее популярны в России игры free-to-play, одной из самых прибыльных является World of Tanks.

Итоги игрового года

В 2018 г. российские пользователи потратили на компьютерные игры более $736 млн, сообщает аналитический центр Superdata. Таким образом, по расходам граждан на компьютерные игры Россия занимает шестое место в мире. На первом месте находится Китай, где пользователи за год потратили на игры более $7,4 млрд. Далее следует Германия, Южная Корея, Япония и США.

По итогам 2018 г. российский рынок игр для ПК показал рост на 9%. Наиболее популярны в России игры, которые распространяются по модели free-to-play, когда пользователь может играть бесплатно, совершая на свое усмотрение покупки внутри игры. Такие игры заработали за 2018 г. более $456 млн, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Пятерка самых прибыльных free-to-play игр для ПК выглядит в России следующим образом: World of Tanks, Fortnite, Dota 2, World of Warships и Hearthstone.

Консольные free-to-play игры продемонстрировали в 2018 г. рост доходов с $50,1 млн до $59,6 млн. В пятерку самых успешных игр в этой категории входят Fortnite, World of Tanks: Mercenaries, Brawhalla, SMITE и War Thunder.

Игра World of Tanks, которая попала в оба списка, разрабатывается компанией Wargaming, основанной в Белоруссии. Эта же компания создала World of Warships, разработка которой ведется силами Lesta Studio из Санкт-Петербурга, сообщает Иван Живица, директор по связям с общественностью Wargaming на территории СНГ.

Российские геймеры тратят сотни миллионов долларов на компьютерные игры

Если говорить о жанре, то в России наиболее популярны шутеры, как бесплатные, так и платные. Второе место занимают бесплатные ролевые игры и проекты жанра MOBA, такие как Dota 2 и League of Legends.

Ситуация в мире

Мировой рынок компьютерных игр и интерактивных медиа в 2018 г. продемонстрировал годовой рост на 13% и достиг $119,6 млрд. Частично рынок обязан этим успеху игры Fortnite компании Epic Games, которая сгенерировала за год $2,4 млрд. Это самая большая годовая выручка от одной игры за всю историю компьютерных игр.

Наибольшая доля рынка принадлежит мобильным играм с выручкой на уровне $61,3 млрд. Игры для ПК заработали за год около $35,7 млрд, а консольные игры — $12,7 млрд. Среди игр для ПК $17 млрд приходится на free-to-play, $7,3 млрд — на социальный сегмент, $7,6 млрд — на премиальный, и $4,2 млрд — на платные игры. Среди консолей free-to-play заработали $10,7 млрд, а премиум-игры — $2 млрд.

Около 62% выручки от free-to-play ушло в Азию благодаря популярности мобильных игр, которые разрабатываются в данном регионе, включая самую известную из них — Honour of Kings компании Tencent, годовая выручка которой составила $2,1 млрд (второе место после Fortnite). Премиум-игры наиболее популярны в Северной Америке и Европе — на эти регионы приходится 80% их выручки.