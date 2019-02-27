Путин поручил разработать нацстратегию по искусственному интеллекту

Владимир Путин дал правительству несколько поручений в сфере ИТ, в том числе разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта и запустить пилот цифровой платформы для приема обращений от бизнеса в связи с оказанием на него давления со стороны правоохранительных органов.

Поручения президента

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. Список опубликован на сайте kremlin.ru. Ряд поручений касается ИТ и связанных с ними сфер.

В частности, правительству было поручено разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта. Срок выполнения поручения – 15 июня 2019 г., ответственный – Дмитрий Медведев.

Еще одно поручение предписывает осуществить реализацию дополнительных мер, направленных на стимулирование роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, если эти проекты развивает малый и средний бизнес. Доклад по данному поручению следует представить до 1 июля 2019 г., далее – один раз в год.

Также было поручено утвердить генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных в России. Срок выполнения – 31 декабря 2019 г. За выполнение двух последних поручений также отвечает Дмитрий Медведев.

Цифровое общество

Помимо этого, правительству было поручено обеспечить возможность получения гражданами комплексных госуслуг, сгруппированных по основным «жизненным ситуациям» и предоставляемых в автоматическом режиме, в том числе с использованием портала госуслуг. Срок исполнения – 31 декабря 2020 г.

Правительству при участии АНО «Агентство стратегических инициатив» и ведущих общественных объединений предпринимателей было поручено обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Срок исполнения – 15 декабря 2019 г. Ответственным за исполнение двух последних поручений указан Дмитрий Медведев.

Путин раздал несколько поручений в сфере ИТ

Правительству также было поручено совместно с Госдумой обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 г. федеральных законов, направленных на развитие цифровой экономики, в том числе определяющих порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий. Срок исполнения – 1 июля 2019 г. ответственные – Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин.

Образование и здравоохранение

Кроме того, правительству было поручено обеспечить подключение до конца 2021 г. всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету. Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2019 г., далее – один раз в год.

Правительству также было поручено обновление федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития России. Срок исполнения – 1 декабря 2019 г.

Еще одно поручение предписывает обеспечить упрощение процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставление гражданам возможности дистанционной записи на медицинские обследования. За исполнение последних трех поручений отвечает Дмитрий Медведев.

Также было дано поручение завершить до конца 2021 г. организацию информационного взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями, федеральными учреждениями медико‑социальной экспертизы, медицинскими работниками и пациентами в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Ответственные за два последних поручения — Медведев и высшие должностные лица регионов.