Минэкономразвития: российские СХД в «пакете Яровой» дороги и монополизируют рынок

В заключении Минэкономразвития на проект Минкомсвязи по хранению данных на отечественном оборудовании по «пакету Яровой» отмечен ряд серьезных недоработок. Кроме того, в МЭР полагают, что новые запреты ударят по бюджетам операторов, которые перенесут издержки на конечных потребителей.

Проект сырой: «нет анализа, не учтены последствия»

Министерство экономического развития (МЭР) РФ представило отрицательное заключение по законопроекту Минкомсвязи, в рамках которого интернет-провайдерам предписывалось обеспечить хранение данных по пакету антитеррористических законов («пакета Яровой») исключительно на оборудовании отечественного производства.



Проект подготовлен без учета всех пунктов и не в полном объеме, отмечается в отзыве МЭР, который опубликован на официальном портале проектов правовых актов. В частности, проект «не устанавливает новых полномочий органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и не несет риска возложения дополнительных расходов на соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», отмечается в отзыве.

В итоговой формулировке заключение гласит: «Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования и о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

Что не понравилось Минэкономразвития

К основным недоработкам проекта в МЭР отнесли «дополнительное ограничение для операторов связи в виде возможности использования оборудования только отечественных производителей». Такое ограничение «сопряжено с риском монополизации рынка и, как следствие, монопольно высоким ценам на оборудование», полагают в МЭР.

Запреты, по мнению специалистов министерства, выльются в завышение цен на оборудование и в конечном счете в перенос затрат операторов на конечных потребителей «путем повышения стоимости оказываемых услуг связи», отмечается в заключении.

МЭР: «Запреты выльются в завышение цен»

Наконец, жесткие требования по использованию отечественного оборудования повлекут приостановку работ и вызовут дополнительные расходы у провайдеров, которые уже внедряют системы для исполнения «закона Яровой». В итоге все это может привести к срыву планов по внедрению закона, предупредили в МЭР.

Список пунктов, которые раскритиковали в Минэкономразвития, также включает отсутствие в проекте анализа рынка необходимого оборудования – его ассортимента, наличия списка соответствующих отечественных производителей.

В МЭР также отметили, что при подготовке документа не был проведен анализ на предмет сопоставления цен отечественного и импортного оборудования с идентичными характеристиками, не учтена потребность операторов связи в таком оборудовании в сравнении с имеющимся на рынке.

В заявлении МЭР отмечается, что список субъектов, которые будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, включает «операторов связи (около 10 тыс.)».

В отзыве МЭР также отмечена высокая вероятность существенных дополнительных финансовых затрат, которые операторам придется понести в случае если закупленное и поставленное, но не введенное в эксплуатацию оборудование средств связи не будет удовлетворять требованиям проектируемого пункта 4.1 (Правила хранения технических средств накопления информации для оперативно-розыскных мероприятий). Поскольку план таких мероприятий разрабатывается в срок до 3 месяцев с даты подачи оператором связи заявления в орган ФСБ, проект, вступающий в силу через 180 дней со дня его официального опубликования, создаст дополнительные проблемы операторам. В МЭР предложили расширить пункт проекта, дополнив его нераспространением на накопители, закупленные до вступления проекта в силу.

Доработки «пакета Яровой»

В начале года CNews подробно рассказывал о разработанном Минкомсвязи проекте изменений в регламент операторов связи по исполнению требований антитеррористического законодательства по хранению содержимого сообщения своих абонентов. Тогда министерство предложило обязать операторов связи использовать технические средства накопления информации, применяемые для взаимодействия с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), при наличии у них заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

Подписывая закон, Президент России Владимир Путин дал поручение Минкомсвязи и Минпромторгу обеспечить его выполнение на основе российского оборудования. Постановление правительства, регламентирующее требования к операторам связи по исполнение данного закона, появилось только весной 2018 г.

Проект, предложенный Минкомсвязи, в частности, устанавливал, что оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым к системам хранения данных (СХД) постановлением правительства от 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России».

Согласно этому постановлению, до конца 2019 г. СХД будет считается произведенной в России, если совокупная стоимость иностранных комплектующих в ней не превышает 45%. Предел будет снижаться до 15% к началу 2025 г.

О законах «пакета Яровой»

Большинство требований «пакета Яровой» по хранению информации вступили в силу с 1 июля 2018 г. С этого дня операторы, согласно требованиям законодательства, обязаны хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны хранить в течение 30 дней и предоставлять по запросу спецслужб.

С 1 октября 2018 г. вступила в силу остальная часть требований по хранению пользовательского интернет-трафика, включая пересылаемые изображения, звуки и видео.

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