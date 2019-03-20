Глава «Связного» спродюсировал фильм на песню БГ. Видео

В Москве состоялась премьера короткометражного фильма «Темная как ночь» по мотивам романа «Анна Каренина» на музыку Бориса Гребенщикова. Продюсером фильма выступил глава компании «Связной | Евросеть» Александр Малис.

Анна Каренина в современной Москве

Александр Малис, гендиректор компании «Связной | Евросеть», выступил продюсером музыкального фильма «Темная как ночь», премьера которого состоялась в Москве 19 марта 2019 г.

Действие фильма, снятого Раддой Новиковой (режиссером многочисленных клипов, сериалов «Интерны» и др.) и студией Fresh Films, происходит в «мрачном, но очень красивом мире» в декорациях современной Москвы.

Фильм был задуман своими создателями в качестве клипа к почти одноименной песне Бориса Гребенщикова (БГ) - герметическому манифесту «Темный как ночь» с одного из самых мрачных альбомов мэтра «Время N».

Автор сценария фильма Александр Цыпкин в своем аккаунте в Instagram писал, что 2018 г. Борис Гребенщиков спросил, найдется ли у него идея для клипа на его песню «Темный как ночь», в ответ на что тот предложил ему «переписать на новый лад «Анну Каренину». «Лев Николаевич, прости», - закончил Александр Цыпкин свою запись.

В результате работ съемочной группы, клип к недлинной песне Гребенщикова вырос до размеров почти девятиминутной музыкальной короткометражки по мотивам романа Льва Толстого.

Роль Малиса на съемках

Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Помимо нее в фильме снялись Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский, Матвей Лыков и др.

Продюсера картины Александра Малиса, гендиректора объединенной компании «Связной | Евросеть», создатели фильма представили как человека, который нашел финансирование и выступил продюсером.

На вопрос СNews, было ли это исключительно внешнее финансирование, или Малис принял в нем непосредственное участие, он ответил уклончиво: «Вы же видели там рекламу Samsung? Нам было интересно сделать историю, которая коммерческая и при этом является искусством».

Участие Малиса в фильме не ограничилось наполнением бюджета: «Нужно было найти режиссера, нужно было сделать так, чтобы выбрали правильных актеров, которые могут раскрыть эти образы. Работа с локациями, с постпрокдшеном», - рассказал он CNews.

Слева направо: автор сценария Александр Цыпкин, исполнительница роли Анны Карениной

Юлия Пересильд, продюсер Александр Малис на премьере фильма

С момента первой встречи создателей фильма до его премьеры прошло более года. Сами съемки заняли около полутора месяцев и столько же времени потребовалось на сведение короткометражки.

Для главы «Связного» данный кинопроект стал первым, если не считать участие в подготовке 107 рекламных роликов.

В ожидании второй серии

По собственному мнению продюсера, получился «интересный фильм, который, если посмотреть его несколько раз, довольно много вопросов задает и заставляет думать».

«Это фильм о последней революции человечества, (при которой - прим. CNews) женщины взяли власть, - говорит глава «Связного». - У нас был вопрос, какая была бы Анна Каренина сегодня, когда женщина эмансипирована, когда женщина получила права, когда женщина может себя реализовать? Но при этом все равно мир еще пока немножко мужской. Мы находимся в моменте перелома. И какая бы была Анна Каренина сегодня? Нам было очень интересно ответить на этот вопрос».

Борис Гребенщиков на премьере фильма по своей песне

В управлении компании «Связной | Евросеть» уже сейчас большинство принадлежит женщинам, сообщил Малис CNews.

В разговоре с CNews Александр Малис не исключил появления второй серии картины: «Знаете, нас всех интересует, а что с ней (главной героиней - прим. CNews) было до того, что мы видели в этом фильме, что с ней будет после того, что мы видели в этом фильме. Ответим ли мы на эти вопросы, нет – не знаю. Но вопросы у меня самого даже появились».