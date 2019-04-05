Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы
Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г.
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Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.
На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.
Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».
В секции об информационной безопасности на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступят признанные эксперты в этой сфере: начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем «Евраз» Андрей Нуйкин; CIO Росводоканала Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса «Московской биржи» Сергей Демидов; начальник отдела защиты информационных технологий Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности DHL Express Алексей Мунтян; начальник отдела защиты информации ГМК «Норильский никель» Алексей Мартынцев.
Главные вопросы к обсуждению на секции, посвященной информационной безопасности:
- Какие наиболее громкие ИБ-инциденты произошли в мире и в России в 2019 г.?
- Какие события определяют развитие российского рынка ИБ?
- Какова роль государства в развитии рынка ИБ в России?
- Почему импортозамещение на российском рынке ИБ развивается наиболее успешно?
- Как российские ИБ-компании пробивают себе путь на зарубежных рынках?
- Какие новые ИБ-угрозы несет с собой цифровизация экономики?
- Как предотвратить кибер-вторжения?
- Как обеспечить баланс между удобством использования ИТ-ресурсов и их безопасностью?
- Как заставить пользователей быть «на чеку»?
- Какие интересные проекты в сфере ИБ реализуются в России?
- Каковы перспективы развития российского рынка ИБ?
Кто еще подтвердил участие в форуме
Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили директор Управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; директор Дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ Андрей Нуйкин; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; CIO «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Московской Биржи Сергей Демидов; Сhief Technology Officer Leroy Merlin Александр Соколовский; начальник отдела защиты информационных технологий, Газпромбанка Алексей Плешков; эксперт по защите персональных данных и информационной безопасности, DHL Express Алексей Мунтян; директор по разработке «АльфаСтархования» Антон Исанин; менеджер по инновациям ДИТ X5 Retail Group Василий Тарасевич; ИТ-директор ABB Group Владимир Шевченко; IT Business Application Department Head, YUM! Restaurants International Russia & CIS Ирина Самохина; управляющий директор блока «Риски» Сбербанка Михаил Лукьянов.
В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.