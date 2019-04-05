«Яндекс.такси» объединилось с конкурентами ради слежки за водителями

«Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.такси» тестируют совместную систему сквозного отслеживания рабочего времени водителя. Если водитель принимает заказы от разных сервисов, обмен данными поможет установить, сколько часов в сумме он провел за рулем. Участники проекта приглашают другие агрегаторы присоединиться к системе.

Заговор против водителей

Сервисы заказа такси «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.такси» приступили к тестированию совместной системы обмена данными о времени работы водителей. «Яндекс.такси» и «Ситимобил» уже начали обмениваться соответствующими данными по Москве, Московской области и по Ярославлю. «Везет» в настоящее время пока что находится в процессе внедрения технологии.

Главная задача системы — контролировать время, в течение которого работает водитель, с целью избежать дорожно-транспортных происшествий, вызванных его усталостью. Речь идет именно о сквозном учете времени на линии. Как известно, многие водители с целью повышения своих доходов принимают заказы от нескольких сервисов, и в итоге проводят за рулем гораздо больше времени, чем это может отследить каждая отдельная компания. Чтобы иметь представление обо всем времени работы водителя, сервисам придется обмениваться данными. В России это первый проект такого рода. Участники приглашают другие сервисы присоединиться к системе.

Технические особенности

Компании создали технический протокол, который позволит отслеживать время работы по всей стране в режиме реального времени. Тестирование проводится по закрытым каналам. Участники проекта отмечают, что наладить обмен данными по такому большому количеству водителей в реальном времени довольно сложно с технологической точки зрения. Для этого требуется потратить несколько месяцев на разработку, создать специальный формат обмена данными и облачную инфраструктуру для их хранения.

Агрегаторы такси вступили в заговор против водителей

Сразу же по окончании тестирования и финальной настройки сервисы начнут ограничивать доступ к заказам для водителей, которые в общей сложности провели за рулем слишком много времени, в каком бы из трех сервисов и в какое время суток они ни принимали заказы. Новая система затронет всех водителей — работников партнерских таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Участники проекта

Сервис заказа такси «Ситимобил» был основан в 2007 г. В апреле 2018 г. стало известно, что сотовый оператор «Мегафон» и интернет-компания Mail.Ru примут участие в инвестиционном раунде агрегатора. Сумма инвестиций, привлеченных в ходе раунда, заявлялась на уровне $35 млн. «Мегафон» собирался вложить порядка $14 млн, получив за это до 31% акций. Mail.Ru намеревалась инвестировать в «Ситимобил» до $12 млн в обмен на 26% акций. В ноябре 2018 г. по итогам первого раунда «Мегафон» и Mail.Ru получили около 16% и 18% акций соответственно, контрольный пакет остался у основателей сервиса.

В 2017 г. на российском рынке заказа такси появилось несколько крупных новых игроков. В частности, было объявлено о слиянии сервиса «Яндекс.такси» с операциями Uber в России и ряде постсоветских стран. «Яндекс» получил в объединенном предприятии 59,3% акций, Uber — 36,3%. При этом «Яндекс» вложил в новую структуру $100 млн, а Uber — $225 млн. Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber может провести IPO (публичное размещение акций) на одной из западных фондовых площадок.

Также в 2017 г. на российском рынке организации поездок образовалась группа компаний «Везет», возникшая путем слияния агрегаторов Fasten (торговые марки RedTaxi и «Такси Сатурн») и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). Клиенты «Везет» могут заказывать такси по телефону или через мобильное приложение. Сервис доступен в 100 городах России, а также в Казахстане и Чехии. Создание мега-агрегатора такси вызвало сомнения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые она высказала с некоторым опозданием.