У Samsung рекордное падение прибыли

Первая четверть 2019 г. оказалась не самой удачной для Samsung в финансовом плане. Опубликованный финансовый отчет указывает на колоссальное падение операционной прибыли и на сокращение объемов продаж в мировых масштабах. Без влияния Apple тут не обошлось – американская компания насолила своему конкуренту, однако и сама она пострадала не меньше.

Финансовые трудности

Компания Samsung опубликовала финансовый отчет за I квартал 2019 г., в котором сообщила о рекордном падении операционной прибыли и сокращении объема продаж. Основной причиной произошедшего аналитики вендора называют глобальное снижение спроса на полупроводниковую продукцию и уменьшение объемов продаж OLED-дисплеев.

В усложнившемся финансовом положении Samsung частично повинна Apple – давний соперник южно-корейской компании, в течение многих лет пытавшейся засудить ее за нарушение тех или иных патентов. Apple закупает у Samsung OLED-экраны для своих смартфонов, но резкий обвал продаж новых iPhone по всему миру, вызванный чрезмерно завышенной их стоимостью на фоне Android-флагманов, вынудил Apple снизить объемы производства телефонов и сократить заказы комплектующих, в том числе и дисплеев.

Во многом прибыль Samsung просела и за счет снижения спроса на оперативную память. Компания занимается производством DRAM-модулей, но по всему миру этих чипов выпускается больше, чем продается, что приводит к переполнению складов и вынужденному снижению цен, как отпускных на сами чипы, так и на готовые планки памяти. Некоторые наборы памяти DDR4 для настольных ПК в кратчайшие сроки подешевели вдвое. То же относится и к флеш-памяти, активно дешевеющей от квартала к кварталу, что приводит к снижению цен на потребительские твердотельные накопители.

Итоги I квартала 2019 г.

Операционная прибыль Samsung за первую четверть 2019 г. составила 6,2 трлн корейских вон или около $5,45 млрд. Падение составило беспрецедентные 60,4% по сравнению с результатами I квартала 2018 г. или 42,6% в сравнении с IV кварталом 2018 г.

Начало 2019 г. оказалось для Samsung не самым успешным

В годовом исчислении объем продаж Samsung сократился на 14,1% и составил 54 трлн корейских вон или $45,7 млрд. По сравнению с IV кварталом 2018 г. он оказался меньше на 12,3%. Это наихудшие результаты Samsung за последние 10 кварталов (с III квартала 2016 г.) Прогнозы самой Samsung были намного более благоприятными.

Тем не менее, инвесторов компании подобное положение дел если и насторожило, то не сильно. По информации ТАСС, на торгах 5 апреля 2019 г., сразу после публикации отчета, ее акции выросли в цене на 0,3%. Напомним, что Apple, впервые за 15 лет своей истории столкнувшаяся с падением выручки из-за плохих продаж смартфонов, моментально засекретила всю статистику, сделав ее недоступной как для простых обывателей, так и для собственных инвесторов.

Неудача за неудачей

Факт, что Samsung оказалась в очень непростой финансовой ситуации, становится еще более очевидным на фоне результатов упомянутого IV квартала 2018 г. Последняя четверть 2018 г. тоже была далеко не самой успешной для компании: выручка сократилась на 10% до $53,22 млрд, а операционная прибыль упала на 29% до $9,7 млрд в сравнении с IV кварталом 2017 г.

На тот момент причиной неудач назывались слабые продажи флеш-памяти, но без влияния мобильного подразделения Samsung IT & Mobile Communications Division тут тоже не обошлось. Его выручка за IV квартал 2018 г. сократилась на 8%, а операционная прибыль – на все 37% из-за не самых лучших показателей продаж смартфонов Galaxy S9, вышедших в марте 2018 г. и практически лишенных отличий от предшественников в лице Galaxy S8. Увидевший свет в августе 2018 г. Galaxy Note 9 оказался практически полной копией Galaxy S9+. В итоге, по результатам всего 2018 г. выручка IT & Mobile Communications Division уменьшилась на 5,6%, а операционная прибыль – на 14%.

Полоса черная, полоса белая

Неудачные 2018 г. и начало 2019 г. – вовсе не повод предрекать скорый закат южно-корейского вендора. История Samsung в плане финансов развивается по спирали – после затяжного падения, как правило, всегда следует стремительный взлет.

В III квартале 2014 г. Samsung пережила практически 20-процентное падение выручки в годовом исчислении, а прибыль снизилась на 48,8% и достигла трехлетнего минимума. Операционная прибыль компании упала еще сильнее – на 60%. Причиной этого стали усилившаяся конкуренция на рынке смартфонов и снижение средней отпускной стоимости мобильных устройств.

Однако уже по итогам II квартала 2016 г. Samsung смогла восстановиться и отчиталась о рекордной за два последних года прибыли, как раз из-за высокого спроса на актуальные на тот момент флагманские смартфоны этой марки. В последней четверти того же 2016 г. компания закрепила результат, вновь установив рекорд прибыли, но на этот раз благодаря высокому спросу на свою полупроводниковую продукцию.