Россия упала на 13 мест в рейтинге развития цифрового общества

Россия переместилась с 10 на 23 место в рейтинге стран по развитию цифрового общества. Падение вызвано расширением списка исследуемых стран с 10 до 24. Уровень доступа населения к цифровым технологиям в России довольно высок, но пользователи не доверяют бизнесу и государству в вопросе безопасности персональных данных.

Цифровое общество в России

Россия заняла 23 место в рейтинге стран по развитию цифрового общества Digital Society Index 2019. В прошлогодней редакции рейтинга она находилась на десятой строчке. Падение России на 13 позиций составители списка объясняют тем, что в 2019 г. количество стран, в которых проводилось исследование, выросло с 10 до 24.

Исследователи отмечают, что уровень доступа населения к цифровым технологиям и сервисам в России относительно высок, однако население мало доверяет бизнесу и государству в вопросе использования персональных данных граждан.

Цифровые потребности

Оценивая удовлетворенность цифровых потребностей населения, исследователи пришли к выводу, что базовые цифровые потребности в России удовлетворены на 37%. Под базовыми потребностями понимается доступ к интернету и мобильной связи, а также доверие к использованию персональных данных. Для сравнения, в Китае этот показатель достигает 69%, а в Индии — 67%, это самые высокие значения в списке. В среднем по миру он составляет 49%.

При этом об удовлетворенности психологических потребностей в России заявили 58% респондентов. Здесь речь идет о влиянии цифровых технологий на здоровье и личное благополучие. Среднемировое значение показателя равняется 38%, у России самый высокий показатель среди исследуемых стран.

Россия заняла 23 место по уровню развития цифрового общества

Об удовлетворенности цифровых потребностей в саморазвитии в России сообщили 48% участников опроса. Потребность в саморазвитии — это наличие навыков, образования и возможностей для поиска работы. В среднем по миру этот показатель равняется 45%, в Индии он достигает 69%, а в Мексике — 66%.

Что касается специальных потребностей, то уровень их удовлетворенности в России составляет также 48%. Под специальными потребностями понимается оптимизм респондентов в вопросе влияния технологий на общество и решения с их помощью мировых проблем. Среднее значение показателя в мире достигает 49%. В Китае он равен 76%, а в Индии — 74%.

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга стал Сингапур, также в первую тройку вошли США и Китай. На четвертом месте находится Дания, пятерку лидеров замыкает Великобритания, лидер прошлогодней редакции рейтинга. Далее идут Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Эстония и Германия. Вторую десятку составляют Франция, Канада, Ирландия, Австралия, Индия, Испания, Польша, Мексика, Венгрия и Италия.

В ходе исследования Digital Society Index 2019 специалисты опросили более 43 тыс. человек. При расчете общего индекса учитывались такие критерии как динамичность, то есть насколько сильно цифровая экономика влияет на рост, а также уровень доступа к цифровым технологиям, то есть масштаб развития, и доверие — как рынки укрепляют доверие к цифровой экономике. Как и в 2018 г., исследование проводилось коммуникационным холдингом Dentsu Aegis Network Russia совместно с консалтинговым агентством Oxford Economics.

Глобальные тренды

В мире наблюдается кризис доверия к цифровой экономике, связанный с тем, что цифровые сервисы не всегда способны удовлетворить потребности людей. Недоверие со стороны пользователей к новым технологиям растет, в связи с чем они начинают самостоятельно контролировать свои действия в цифровом пространстве, и это влияет на бизнес.

Степень удовлетворенности цифровых потребностей населения в разных странах

Менее половины респондентов сообщили об удовлетворенности своих цифровых потребностей. Всего треть опрошенных считают, что цифровые технологии способствуют созданию рабочих мест.

Около 58% участников опроса уверены, что в настоящий момент преимущества цифровизации доступны не всем. Примерно 33% респондентов выражают беспокойство по поводу отрицательного влияния цифровых технологий на здоровье и качество жизни, особенно среди молодежи. Еще 57% переживают из-за того, что перемены происходят слишком стремительно, причем в Бразилии, Китае и Индии этот показатель достигает 80%.

Безопасность данных

Всего 45% респондентов полагают, что бизнес действительно защищает их персональные данные. Около 80% пользователей не будут работать с организацией, которая нарушает правила работы с данными. В настоящий момент это является основным фактором недоверия к компаниям.

Около 44% участников опроса принимают какие-либо меры для сокращения объема данных, которые они передают через интернет. У 27% на устройствах работает ПО для блокировки рекламы. Примерно 21% пользователей активно работает над тем, чтобы ограничить время использование интернета или смартфона. Около 14% респондентов ушли из какой-либо соцсети. Такое поведение части населения создает проблемы бизнесу, хотя по-прежнему хватает пользователей, которые активно используют интернет для совершения покупок, прослушивания музыки, заказа такси и т. д.