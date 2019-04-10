В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС

Минкомсвязи официально разрешило разработчикам ПО из стран ЕАЭС участвовать в российских госзакупках и запустило соответствующий реестр программного обеспечения. Условия участия не отличаются от тех, что выдвигаются российским компаниям, входящим в реестр отечественного ПО.

Новый реестр

Минкомсвязи России сообщило о вводе в эксплуатацию нового «Единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». ЕАЭС основан в мае 2014 г., и на 10 апреля 2019 г. в него, помимо России, входят также Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В списке вероятных кандидатов на вступление в союз числятся Иран, Монголия, Сирия, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Реестр доступен по адресу eac-reestr.digital.gov.ru.

Назначение реестра

По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, включение компаний-разработчиков ПО из стран – членов ЕАЭС в новый реестр дает им возможность участвовать в российских госзакупках на тех же условиях, что предоставляются российским компаниям. «Разработчики, попавшие в реестр, имеют преференции в конкурсах, проводимых с участием госкомпаний и компаний с долей государства. Это многомиллиардный долларовый рынок», – отметил глава ведомства.

Минкомсвязи России

Минкомсвязи России уточнило, что запуск реестра - это шаг «в одностороннем порядке». Константин Носков предложил представителям стран союза «посмотреть, как это работает, и вынести инициативу на уровень ЕАЭС».

Предпосылки появления реестра

Запуску Единого реестра евразийского ПО предшествовало постановление правительства России №1594 от 20 декабря 2017 г. Оно подразумевает полное снятие запрета на допуск ПО из государств, входящих в ЕАЭС, для закупок на муниципальных и государственных нужд. Постановление вступило в силу 1 января 2018 г.

В документе также отмечено, что на программное обеспечение из стран ЕАЭС распространяются и требования из постановления правительства России №325 от 23 марта 2017 г. Изначально требования были внедрены исключительно для российского ПО.

Наполнение реестра

На 15:00 10 апреля 2019 г. по Москве записи в Едином реестре евразийского ПО отсутствуют.

Реестр ПО из ЕАЭС пока пустует

В течение первого дня с момента запуска сервиса в нем не зарегистрировалась ни одна компания из стран ЕАЭС.

Реестр российского ПО

Создание реестра отечественного программного обеспечения закреплено федеральным законом об импортозамещении ПО в госсекторе, подписанным президентом России в июне 2015 г. Оригинальные правила формирования реестра утверждены постановлением правительства России № 1236 от 16 ноября 2015 г. Реестр начал работу 1 января 2016 г, и на 10 апреля 2019 г. в нем числится уже более 5,2 тыс. записей.

За три года существования реестра правила его функционирования не раз подвергались доработке. Так, в апреле 2017 г. Минкомсвязи засекретило отбор программного обеспечения, попадающего в реестр.

Реестр российского ПО пополняется практически каждый день

В апреле 2018 г. Минкомсвязи предложило внести в правила процедуру апелляции или досудебного разрешения разногласий между разработчиками ПО и Экспертным советом, принимающим решение о добавлении той или иной программы в реестр.

Апрель 2019 г. тоже не обошелся без изменений в правилах реестра российского ПО. Внесенные в них коррективы гласят, что гарантийным обслуживанием, технической поддержкой и модернизацией программ, входящих в реестр, теперь могут заниматься исключительно российские компании без преобладающего иностранного участия или граждане России.

Перспективы импортозамещения

По прогнозам премьер-министра России Дмитрия Медведева, к 2024 г. доля российского ПО в госструктурах превысит 90%, а в государственных компаниях перешагнет отметку в 70%. Тем не менее, по статистике Счетной палаты за 2017-2018 гг., свыше 96% госорганов в России использовали в своей работе операционные системы, не включенные в состав реестра российского ПО. Кроме того, 82% госорганов активно эксплуатировали зарубежные почтовые сервисы. Пока неизвестно, как повлияет на изменение ситуации запуск Единого реестра ПО из ЕАЭС.