МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта

МВД не сумело взыскать с AT Consulting деньги за использованную во время исполнения госконтракта канализацию. ИТ-система, о которой идет речь, печально знаменита тем, что стоила свободы нескольким своим кураторам.

В счетах отказано

Как выяснил CNews, ИТ-структура МВД «Специальная техника и связь» не сумела доказать в Московском арбитражном суде, что ее подрядчик — известный интегратор AT Consulting — обязан рассчитаться с ней по счетам за электричество и канализацию. Эти счета коммунальщики сформировали за тот период, что ИТ-компания работала у госорганизации на контракте.

С данным иском структура МВД обратилась в суд в середине февраля 2019 г. Сумма требований составила 1,16 млн руб. В иске фигурировали счета за электроэнергию, тепло, водоотведение, вывоз мусора.

С точки зрения структуры МВД, ИТ-компания должна была возместить ей указанные издержки за тот период, что она исполняла на территории заказчика контракт по эксплуатации единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России (ИСОД) — в течение 2016-2018 гг.

В судебных документах указан шифр данных работ — «Эксплуатация изделия 14т1». Поиск по сайту госзакупок показывает, что данный подряд был распределен в формате закрытого конкурса в конце 2015 г. Его стартовая цена составила 8,4 млрд руб.

МВД требовало с AT Consulting миллион за канализацию и водопровод, использованные во время исполнения госконтракта

В разговоре с CNews представители компании AT Consulting ограничились формальным комментарием. «В своей работе AT Consulting всегда стремится к взаимовыгодному сотрудничеству, выстраивая отношения с клиентами на основе качественных услуг, доверия и уважения, — отметили в компании. — Мы также уважаем законы Российской Федерации и решения суда и рады, что иск завершился подобным образом».

ИСОД и ее сложности

Отметим, что ИСОД является весьма проблемной системой. В начале января 2019 г. стало известно, что МВД готово заплатить 1,65 млрд руб. за техсопровождение ИСОД на 2019 г. Определить поставщика услуг планировалось с помощью открытого электронного аукциона, который и был запущен в конце декабря 2018 г. Но уже 25 января 2019 г. министерству пришлось отменить соответствующий аукцион, посольку в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) посчитали, что МВД следует прибегнуть к закрытому способу определения поставщика услуг. Позиция ФАС опиралась на тот факт, что для выполнения работ исполнителю непременно потребуется изучить секретные данные, что несовместимо с какой бы то ни было публичностью.

Как мы уже писали ранее, ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам. Пользователи системы отмечают, что с ее внедрением передача данных стала занимать существенно меньше времени, а также ускорилась выдача населению справок и копий документов.

В состоянии неготовности к работе от подрядчика Нечаевым, предположительно, были приняты следующие компоненты: система проверки подозреваемых онлайн «Следопыт М», предназначенная для оперативных работников уголовного розыска, сервер закрытой связи «Мост», через который МВД намеревалось передавать статистику в прокуратуру, и база данных «Модернизация ИБД».

ИСОД — это уже вторая попытка МВД обзавестись единой информационной системой. Первая попытка датируется 2005 г., когда ведомство попыталось создать Единую информационную телекоммуникационную систему органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД). Система, на создание которой ушло 42 млрд руб., так и не заработала, а на ее основе было решено построить более современную ИСОД.

Проблемы ИСОД

Бывший глава «Спецтехники и связи» Андрей Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над системой заинтересовалось управление «М» ФСБ. Высокопоставленный чиновник-силовик обвинялся в том, что принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе не были готовы как минимум три компонента.

Арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку замглавы МВД по тылу Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД.

В феврале 2018 г. по подозрению в пособничестве Нечаеву был задержан Сергей Шилов— глава AT Consulting. Данная компания выступила реальным создателем ИСОД — на субподряде у «формального» исполнителя контракта, НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина.Позже, 23 апреля Шилова выпустили из СИЗО под домашний арест, а в конце 2018 г. он оказался на свободе, но под подпиской о невыезде.

В связи с этим же делом в начале апреля 2018 г. был отправлен под арест до 10 июня 2018 г. гендиректор ООО «Национальные телематические системы» Алексей Нащекин, известный по работе в «Ростелекоме» и своим участием в ряде госпроектов, в том числе в создании «Электронного правительства» и системы «Платон». В конце апреля Нащекин был переведен под домашний арест.