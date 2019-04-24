В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев

Минкомсвязи расширило полномочия экспертного совета, который занимается вопросами включения российского софта в реестр отечественного ПО — теперь он будет рассматривать также евразийский софт. В совет отныне разрешено принимать представителей Евразийской экономической комиссии, региональных госорганов России, Совета Федерации и Госдумы.

Приказ Минкомсвязи

Экспертный совет по ПО при Минкомсвязи получил полномочия рассматривать заявки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на включение разработанного там софта в Реестр евразийского ПО. Соответствующий приказ Минкомсвязи опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Перед включением продуктов из ЕАЭС в реестр, совет будет проводить экспертизу заявки и прилагаемых к ней документов и материалов. Изменения в положение об экспертном совете по российскому ПО были предложены Минкомсвязи в конце января 2019 г.

Состав совета

Приказ Минкомсвязи увеличивает максимальное количество членов экспертного совета с 20 до 22, речь идет об участниках совета с правом голоса. Минимальное количество членов совета по-прежнему равно 16. В совет теперь смогут попасть представители Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК). До этого в октябре голосующим членом совета стал директор департамента информационных технологий ЕАЭК.

В состав совета теперь также могут войти представители региональных госорганов России, Совета Федерации и Госдумы. Однако общее количество представителей федеральных и региональных госорганов, Совета Федерации, Госдумы и ЕАЭК в совете должно составлять не более 40% от общего количества участников.

Минкомсвязи расширило полномочия экспертного совета по российскому ПО

Напомним, ранее в совет принимались только представители федеральных госорганов, ассоциаций и союзов разработчиков ПО, научных и образовательных организаций, а также российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность.

Положение о том, что состав экспертного совета каждый год должен обновляться не менее, чем на треть, было сохранено. Также было введено дополнительное правило — если член совета не является представителем Минкомсвязи, он не может состоять в совете более двух лет подряд.

Как принимаются решения

Заявку на включение продукта в Реестр евразийского ПО совет должен рассмотреть в течение 30 рабочих дней после ее регистрации. Заключение о соответствии дополнительным требованиям рассматривается в течение 15 календарных дней после его поступления в министерство. По итогам рассмотрения делается вывод, соответствует ПО требованиям или не соответствует.

Участник совета может голосовать заочно — для этого ему требуется подписать бюллетень квалифицированной электронной цифровой подписью.

Принятое решение секретарь совета направляет оператору реестров в течение одного рабочего дня после его принятия. Решение размещается в открытом доступе на официальном сайте оператора реестров.

Реестр евразийского ПО

Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств-членов ЕАЭС был запущен в апреле 2019 г. Софт, который попадает в этот реестр, допускается к российским государственным и муниципальным закупкам наравне с российским ПО. Напомним, в ЕАЭС входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Софт в евразийском реестре должен соответствовать в том числе дополнительным требованиям к российскому ПО, установленным постановлением правительства от 23 марта 2017 г. №325.

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил на втором Евразийском цифровом форуме EADF 2019 в Минске, что разработчики, попавшие в реестр, получат преференции в тендерах госкомпаний и компаний с госдолей, а это многомиллиардный долларовый рынок.