У Western Digital убыток полмиллиарда долларов из-за катастрофических продаж HDD и флеш-памяти

Western Digital завершила III квартал финансового 2019 года с убытком более, чем в полмиллиарда долларов. Причиной стали плохие продажи жестких дисков (хотя они оказались выше ожиданий экспертов) и резкое снижение стоимости твердотельной памяти.

Финансовые результаты

Компания Western Digital опубликовала отчет за III квартал финансового 2019 года, завершившийся 29 марта 2019 г. Производитель носителей информации отчитался о многомиллионных убытках, вызванных падением спроса на классические жесткие диски и снижением цен на твердотельные накопители и флеш-память.

За отчетный период выручка компании составила $3,674 млрд, а операционные убытки достигли $394 млн. Итог квартала – чистый убыток в размере $581 млн. Для сравнения, во II квартале финансового 2019 года выручка WD находилась на уровне $4,233 млрд. В квартальном исчислении ее падение составило 13%.

Расчет финансовых показателей не по общепринятым принципам бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) показал операционную прибыль в размере $186 млн и чистую прибыль $49 млн. По итогу, на конец III квартала финансового 2019 года Western Digital располагала $3,8 млрд в денежных средствах, их эквивалентах и ликвидных ценных бумагах.

Изменения за год

В апреле 2018 г. Western Digital опубликовала отчет за III квартал финансового 2018 года. За этот период компания получила выручка $5 млрд, операционную прибыль по GAAP $915 млн и чистую прибыль $61 млн.

Финансовые результаты WD в III квартале финансового 2019 года

При этом расчеты не по GAAP показали чистую и операционную прибыли за отчетный период в размере $1,1 и $1,3 млрд соответственно. Итоговое сокращение прибыли за год достигло 27%.

Твердотельная память – корень зла

Падение финансовых результатов обусловлено снижением продаж жестких дисков, но в большей степени на это повлияла ситуация с твердотельной памятью, цены на которую снижаются от квартала кварталу. WD, напомним, в 2015 г. поглотила компанию SanDisk, после чего вошла в число крупнейших производителей этих чипов. В III квартале финансового 2019 г выручка WD в этом сегменте достигла $1,61 млрд против $2,373 млрд годом ранее.

В целом, от снижения цен на твердотельную память страдают все производители. В 2018 г. популярные модели SSD-накопителей, основанные на этом виде микросхем памяти, подешевели вдвое, и эксперты прогнозируют дальнейшее снижение их стоимости.

Винчестеры превзошли ожидания

Суммарный объем поставок жестких дисков Western Digital составил 27,8 млн. За последние пять кварталов это минимальный результат, однако компания смогла превзойти ожидания аналитиков: в частности, специалисты TrendForce прогнозировали продажи на уровне 26,9 – 27,3 млн накопителей. Во многом этому способствовало замедление темпов сокращения рынка персональных компьютеров. На серверный сегмент из общего объема реализованных HDD пришлось 5,6 млн. Годом ранее этот показатель достигал 7,6 млн.

Сравнение финансовых результатов в II и III кварталах финансового 2019 года

По итогу в годовом исчислении падение продаж жестких дисков WD составило 26,1%, и это наихудший результат в сравнении с Seagate (-14,4%) и Toshiba (-11,3%). По объему поставок Western Digital удержала второе место – впереди Seagate с результатом 31,4 – 31,8 млн, по оценке TrendForce, а на третьей строчке Toshiba с 18,3 – 18,7 млн проданных винчестеров.

Планы на будущее

В IV квартале финансового 2019 г. Western Digital намерена нарастить объемы производства классических жестких дисков в корпусах 2,5 и 3,5 дюйма емкостью до 14 ТБ. К концу календарного 2019 г. компания планирует запустить массовое производство HDD объемом 16 ТБ и 18 ТБ с технологией черепичной записи. Магнитных пластин в таких винчестерах будет не более восьми.

Одновременно с увеличением объемов выпуска жестких дисков WD собирается сократить производство твердотельной памяти. Снижение может достичь 10-15%. Добавим, что в феврале 2019 г. SanDisk, приобретенная WD, представила «первую в мире» карту памяти microSD емкостью 1 ТБ.