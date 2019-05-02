Россиянин избежал тюрьмы за массовый взлом паролей в «Вконтакте» и «Яндексе»

Жителя Воронежа признали виновным по делу о взломе страниц в социальных сетях и электронных почтовых ящиков на заказ. Данным видом деятельности он занимался в течение трех лет. В тюрьму киберпреступника не посадят – за незаконную деятельность ему присудили год исправительных работ.

Киберпреступление и наказание

Советский районный суд города Воронежа вынес приговор в отношении жителя Воронежа Романа Иманова 1997 г. р. по делу о нарушении ч. 2 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование и блокирование компьютерной информации, из корыстной заинтересованности). Роман обвинен в многократных взломах страниц в социальной сети «Вконтакте» и адресов электронной почты на заказ – это был его способ заработка.

Вердикт суда вынесен не в пользу ответчика – Романа Иманова приговорили к одному году исправительных работ. Присутствует и дополнительная мера наказания: в течение одного года виновный должен ежемесячно отчислять 10% своей заработной платы в пользу государства.

Юный предприниматель

Иманов занимался заказными взломами аккаунтов «Вконтакте» и почтовых адресов с 2016 г. За свои услуги, в зависимости от сложности поставленной задачи, киберпреступник запрашивал от 2,5 до 4,5 тыс. руб., а своих клиентов, по данным следствия, он находил путем размещения рекламы на специализированных интернет-ресурсах, включая форумы.

Взлом страниц в социальных сетях может обернуться реальным сроком

Точное количество выполненных Романом заказов следствие не раскрывает. По официальной информации, осужденный выведывал пароли к почте и профилям в социальной сети обманным путем: он создавал поддельные аккаунты техподдержки «Вконтакте» и «Яндекса», с которых и связывался с жертвами, вынуждая их выдать свои персональные данные.

Дело Иманова было передано в суд прокуратурой Воронежской области 21 марта 2019 г. Следствие не сообщает общее число жертв.

Взломал, шантажировал – в тюрьму

Согласно приговору, Роман Иманов избежал наказания в виде лишения свободы, фактического и условного, в отличие от 21-летнего жителя города Кемерово. Летом 2015 г. он взломал страницу незнакомой ему девушки в сети «Вконтакте», получив доступ к ее фотографиям, в том числе и интимным, и начал шантажировать ее, угрожая распространить неприличные снимки в интернете.

Владелица страницы обратилась в полицию, и против шантажиста завели уголовное дело. Уже в декабре 2015 г. Рудничный районный суд г. Кемерово признал вымогателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 163 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и вымогательство). Избранная мера наказания – один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев и запретом на смену места жительства до истечения срока ограничения свободы.

Тайна личной переписки

За взлом страниц в социальных сетях можно оказаться на скамье подсудимых и по статье 138 УК России (нарушение тайны переписки, почтовых или иных сообщений граждан). Подобный случай произошел в России в 2010 г. – жительница Омска Татьяна Филипченко взломала в соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Мой мир» страницы 12-летней дочери своих знакомых. Мотивом действий Филипченко стала ее ссора с родителями школьницы. Преступница, получив доступ к аккаунтам школьницы в социальных сетях, размещала от ее имени сообщения, оскорбляющие ее одноклассников.

Взломы в других странах

Незаконное получение доступа к страницам в соцсетях с целью получения личной выгоды или мести распространено не только в России. К примеру, в апреле 2019 г. сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции Украины арестовали 24-летнего жителя Киева, промышлявшего заказными взломами аккаунтов в социальных сетях. Схема его деятельности практически идентична способу заработка Романа Иманова, с той лишь разницей, что в дополнение к взломам киевлянин еще и продавал программное обеспечение для хищения личной информации – логинов, паролей, данных платежных карт и др. Против преступника заведено уголовное дело по ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт). О размере суммы, заработанной жителем Киева, следственные органы не сообщают.

Между тем, кража и продажа паролей от аккаунтов в социальных сетях – очень прибыльное дело, что на своем примере доказал житель Бобруйска (Белоруссия). В период с мая 2016 г. по январь 2018 г. вместе сообщниками киберпреступник похищал личные данные интернет-пользователей путем использования вредоносного ПО для взлома компьютеров жертв. Реализация полученной им информации принесла ему $52,86 тыс. (3,41 млн руб. по курсу ЦБ на 2 мая 2019 г.) и уголовное дело по ч.1 ст.354, ч.2 ст.349 и ст.352 УК Белоруссии.