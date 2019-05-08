Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость?

Минкомсвязи внесло ряд коррективов в концепцию поправок ФАС к закону о связи, предполагающих обязательную установку российского ПО на реализуемые в России гаджеты. Ведомство предложило существенно смягчить эти требования и дать пользователям возможность самостоятельного выбора между отечественными и иностранными приложениями.

Предложение Минкомсвязи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило за смягчение концепции требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об обязательной предустановке российского ПО, в том числе мессенджеров, антивирусов, картографических сервисов и веб-обозревателей, в смартфоны, поставляемые в Россию. Эти поправки ФАС представила 28 января 2019 г., и, как сообщил CNews пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, антимонопольная служба предлагает внести их в Федеральные законы «О связи» и «Об информации». «Некоторые наши коллеги из других ведомств предложили внести эти правки в Гражданский кодекс РФ», – добавил Новиков.

Минкомсвязи вынесло предложение о смягчении, подчеркнув, что поддержка отечественных производителей программного обеспечения – это безусловный приоритет для ведомства. «У Министерства есть сомнения в применимости к рынку приложений для мобильных устройств регулирования, традиционного для естественных монополий. Этот рынок уже достаточно конкурентен. Принуждая производителей гаджетов и ОС предустанавливать конкретное ПО, можно в конечном счете не помочь, а даже навредить рынку. Кроме того, нужно дать возможность и потребителям выбирать, какое приложение ставить. Поэтому вместо предустановки ПО лучше предусмотреть активное окно выбора ПО при первом запуске устройства», – ответил на запрос CNews Евгений Новиков.

Упрощенные требования

Минкомсвязи предлагает внести коррективы в список приложений, составленный ФАС, у которых обязательно должен быть российский аналог. Как сообщил CNews Евгений Новиков, Министерство предлагает ограничить этот список только браузерами и поисковиками. Что касается отечественных антивирусов, обсуждать их предустановку, по мнению ведомства, нужно отдельно от концепции правок ФАС. «Потому что обеспечение недискриминационного доступа отечественным производителям ПО и обеспечение информационной безопасности – это две совершенно разные цели», – сказал CNews пресс-секретарь Минкомсвязи.

Концепцию требований ФАС к обязательной предустановке российского ПО на смартфоны могут пересмотреть по предложению Минкомсвязи

К документу ФАС предложены и другие послабления, носящие технический и юридический характер. Евгений Новиков добавил, что Министерство обратилось к производителям смартфонов и разработчикам мобильных ОС с запросом об оценке потенциальных издержек, связанных с выполнением требований ФАС. Некоторые мобильные ОС, например, сейчас вообще не предусматривают возможности предустановки сторонних приложений, подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Поправки ФАС

Согласно документу, подготовленному ФАС в январе 2019 г., требования по установке отечественного ПО распространяются не только на смартфоны, но также на планшетные компьютеры, ноутбуки и настольные ПК весом до 10 кг, то есть на большинство домашних и офисных компьютеров. Антимонопольная служба предложила возложить выполнение этих требований не на импортеров техники, а непосредственно на производителей. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, требование по установке российских программ и приложений станет одним из условий сертификации «абонентского оборудования связи».

От производителей перечисленных устройств и разработчиков ОС также потребуется открыть пользователям возможность полного удаления всех предустановленных программ, созданных за пределами России. Данная инициатива ФАС направлена, помимо развития отечественного ПО, еще и на борьбу с доминирующим положением Google, Apple и Microsoft.

Идея нашла поддержку

Против инициативы Федеральной антимонопольной службы выступили производители ПО и оборудования – Apple, Intel, Microsoft, Samsung, Philips, Google и др. Все они входят в ассоциацию производителей электроники РАТЭК, которая еще в январе 2019 г. обратилась к главе ФАС Игорю Артемьеву и отметила необоснованность предложенных в поправках мер регулирования.

В то же время российские ИТ-компании, наоборот, высказались в поддержку идеи ФАС. Утверждение предложенных поправок поддержали, в частности, холдинг Mail.ru Group, операторы связи МТС и «Мегафон», разработчик антивирусного ПО «Лаборатория Касперского», а также ассоциация «Руссофт», в которую входят, в том числе, компании «1С» и ЦРТ.