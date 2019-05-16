В России откроют публичный реестр фейковых новостей

Роскомнадзор создаст публичный реестр фейковых новостей, где будет указывать их источники и авторов. Напомним, согласно закону фейковые новости в России блокируются без суда. Исключение делается только для зарегистрированных интернет-СМИ — они могут сами удалять такие материалы в течение суток.

Новый реестр

Роскомнадзор собирается завести публичный реестр, куда будет заносить источники и авторов фейковых новостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Заявление прозвучало на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

«Реестр будет публичный... это будет на нашем сайте вывешено — и названия площадок, и фамилии авторов соответственно», — приводит слова Жарова ТАСС.

Медиа форум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ проходит с 14 по 16 мая в Сочи. На форуме обсуждаются вопросы развития российских СМИ, их прав, ответственности и взаимодействия с властями. Второй день мероприятия был посвящен обсуждению законов о фейковых новостях и об оскорблении власти в интернете.

Закон о фейковых новостях

Напомним, закон о фейковых новостях был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2019 г. Согласно закону, фейковыми новостями является заведомо недостоверная общественно значимая информация, публикуемая под видом достоверных сообщений, если данная информация создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

По закону фейковые новости подлежат блокировке без суда, для этого достаточно обращения Генпрокуратуры в Роскомнадзор. Публикация фальшивых новостей карается штрафами: для граждан штраф может достигать 400 тыс. руб., для должностных лиц — 900 тыс. руб., для юрлиц — 1,5 млн руб. Максимальные штрафы назначаются в том случае, если распространение фальшивой новости привело к смерти человека, или же повлекло за собой вред здоровью или нарушение общественного порядка.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о планах ведомства создать публичный реестр фейковых новостей

В окончательной редакции закона содержится пункт о том, что зарегистрированные интернет-СМИ могут сами удалять фейковые новости в течение суток после уведомления. На всех остальных сайтах, включая традиционные СМИ, такие материалы подлежат немедленной блокировке.

Поддержка и критика

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил против принятия закона, посчитав его нарушающим право на свободу слова. Минкомсвязи дало на законопроект отрицательное заключение, которое отражает также мнение Роскомнадзора и Минюста. Предметом критики со стороны министерства стали слишком общие формулировки закона. В Госдуме за принятие законопроекта в третьем чтении проголосовали 322 депутата, то есть 71,6%, против — 78 парламентариев, то есть 17,3%.

Против принятия закона высказывалась Генпрокуратура — в ведомстве полагают, что для определения достоверности новостей придется проводить лингвистическую экспертизу, что повлечет за собой дополнительные траты. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что интернет нужно регулировать с учетом его специфики, и что «не все можно решать топором и кувалдой».