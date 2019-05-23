Упреждающий удар по «шпионам»: США ополчились на китайских производителей дронов и камер

Правительство США намерено расширить список китайских организаций, с которыми американским компаниям будет запрещено любое сотрудничество. Под ударом в обозримом будущем могут оказаться разработчики систем идентификации личности по голосу и лицу, а также производители дронов и систем видеонаблюдения.

Черный список США

Китайская компания Hikvision, один из крупнейших производителей средств видеонаблюдения, может разделить участь Huawei и попасть в черный список властей США. Администрация американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) не отрицает вероятности такого развития событий, пишет ресурс ZDNet, однако на момент публикации материала окончательное решение принято не было.

Попадание в черный список автоматически означает для Hikvision (полное название звучит как Hikvision Digital Technology) закрытие доступа к американским комплектующим, которые она использует в своей продукции, а также к интеллектуальной собственности – технологиям. Американским компаниям, желающим продолжить сотрудничество с Hikvision и поставку ей комплектующих, необходимо будет обратиться за получением соответствующего разрешения в федеральное правительство.

Hikvision следит за американцами

Причина бойкота Hikvision властями США на 23 мая 2019 г. остается неизвестна. Однако, если в случае Huawei, от сотрудничества с которой уже отказались Google, Intel и Qualcomm, а затем и британская компания ARM, факт слежки за американцами в пользу правительства США не получил подтверждения, то Hikvision следит в открытую.

Одна из миллионов камер Hikvision, контролирующих американские города

Ее камеры слежения, по информации издания Bloomberg, входят в состав систем видеонаблюдения в американских городах и пригородах – они установлены на улицах, в школах, бизнес-центрах и аэропортах. Кроме того, ряд ее моделей применяются для контроля над территорией военных баз на всей территории США. Также ее камеры используются в некоторых европейских странах, включая Германию и Великобританию (в ноябре 2018 г. Трамп потребовал от властей Германии отказаться от оборудования Huawei).

Достанется всем

Власти США готовят санкции не только против Hikvision, но также и против компании Dahua Technology – еще одного китайского производителя систем видеонаблюдения. Ее продукция тоже получила мировое распространение и тоже используется для обеспечения безопасности непосредственно в Штатах, в том числе и на государственных объектах.

Под удар могут попасть и другие крупные китайские компании – производитель беспилотных летательных аппаратов Meiya Pico Information, разработчик систем распознавания лиц Megvii и компания Iflytek, занимающаяся созданием технологий распознавания речи. Все три потенциальных врага США считаются одними из крупнейших компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Бойкот США может означать для них то же, что и для Hikvision – они могут потерять доступ к американским технологиям, программному обеспечению и комплектующим, необходимым им для дальнейшей работы.

Дроны тоже под ударом

Одной из следующих целей администрации Трампа, развернувшего настоящую войну против крупных китайских корпораций может стать компания DJI. Это крупнейший в мире производитель дронов, базирующийся в Китае, и его продукция пользуется спросом в большинстве стран мира, включая Россию.

О потенциальной опасности, которую могут нести в себе китайские БПЛА, сообщило Министерство национальной безопасности США – ведомство даже распространило соответствующее предупреждение. В документе сказано, что потребительские дроны, используемые в США, большая часть которых приходится на продукцию DJI, могут отправлять в Китай различного рода конфиденциальную информацию, включая сведения о полетах. В дальнейшем, по мнению авторов предупреждения, эти сведения могут быть переданы правительству Китая.

Власти США видят угрозу даже в компактных дронах DJI Mavic

Предупреждение Министерства национальной безопасности США не имеет законной силы. Тем не менее, события, которые сейчас разворачиваются вокруг Huawei, тоже начинались с обеспокоенности правительства США возможной слежкой с ее стороны в пользу Китая.

DJI уже отреагировала на «интерес» к ней со стороны американских властей. Компания опубликовала следующее заявление: «Мы производим БПЛА, которые гарантированно не передают данные ни в Интернет, ни непосредственно в DJI. Нашим дронам ежедневно доверяют американские службы быстрого реагирования, частные компании и государственные учреждения США. Наша продукция помогает спасать жизни и повышать безопасность работников».

Отметим также, что правительство США ранее уже высказывало свои опасения по поводу доминирования китайских производителей на рынке пользовательских БПЛА. В 2017 г. армия США выпустила письмо, в котором приказала всем своим подразделениям в кратчайшие сроки прекратить любое использование дронов DJI по причине потенциальной угрозы в сфере кибербезопасности. В ответ на это DJI обновила ПО своих дронов, интегрировав в него новый режим приватности. Он активируется во время полета и блокирует доступ прошивке дрона к интернету.