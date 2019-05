Утечка обнаружила у готовящейся iOS дизайн для экономии заряда батарей. Фото

iOS перешла на темную сторону

В интернете получили распространение новые скриншоты пока не анонсированной мобильной платформы iOS 13, демонстрирующие основные ее отличия от iOS 12. Изображения предоставлены интернет-порталом 9to5Mac.

iOS – это мобильная операционная система, разработанная компанией Apple в 2007 г. Первая ее версия вышла одновременно со смартфоном iPhone 2G, и на тот момент система носила название iPhone OS. В версии iOS 7 произошла радикальная смена дизайна – был представлен новый «плоский» интерфейс, применяемый и в современных версиях iOS. Свою мобильную платформу Apple устанавливает на смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad и плееры iPod Touch.

Премьера iOS 13 состоится в рамках ежегодной конференции Apple WWDC, которая пройдет в период с 3 по 7 июня 2019 г. В новой ОС, в отличие от iOS 12, где все концентрировалось вокруг повышения стабильности, Apple сосредоточилась на визуальной составляющей. В частности, скриншоты подтверждают наличие в iOS 13 полноценного темного оформления интерфейса, а не уже существующей «умной» инверсии.

Темное оформление оболочки включает, помимо новых оттенков меню, также модифицированные пиктограммы сообщений и темные стандартные «обои». Изменения затронут не только саму систему, но и ряд интегрированных приложений – темный интерфейс получит даже утилита «Музыка».

Полноценная темная тема изменит радикально изменит облик iOS

Темный интерфейс, по информации источника, активируется в «Центре управления». Обновление будет присутствовать в обеих модификациях iOS 13 – для iPhone и iPad, и в последнем случае Apple перекрасит также док-панель, которая должна получить и другие изменения, включая возможность размещения увеличенного количества иконок приложений для быстрого доступа.

Модифицированные приложения

В iOS 13 Apple встроит улучшенные версии штатных приложений, даже ПО для снятия скриншотов, которое тоже «перейдет на темную сторону» и дополнительно получит новые инструменты для работы со снимками экрана. В версии для iPad панель с инструментами можно будет перемещать по всей площади дисплея.

Модифицированное приложение Reminders

Приложение «Напоминания» (Reminders), судя по скриншоту, обзаведется отдельными секциями заданий на текущий день, а также запланированных и помеченных дел. Помимо этого Apple решила объединить приложения Find my iPhone и Find my Friends в одну утилиту, которую она тоже покажет на WWDC 2019. Ее предварительное название – Find My. Приложения Health и Maps ждут глобальные изменения, но в их отношении подробности не раскрыты.

Аппаратные изменения

Прошивка iOS 13 повлияет и на «железную» составляющую гаджетов Apple. Так, активация темного варианта оформления позволит существенно снизить потребление энергии на современных iPhone с OLED-экранами (это научно доказанный факт), то есть все смартфоны Apple c экранами на основе матрицы OLED, начиная с iPhone X образца 2017 г., смогут работать дольше даже на аккумуляторе не первой свежести. Насколько именно дольше – еще предстоит выяснить.

Новая панель инструментов приложения для работы со скриншотами

Для iPad Apple тоже приготовила изменения, касающиеся его электроники – после установки iOS 13 планшетный компьютер можно будет использовать в качестве дополнительного экрана для настольных ПК iMac и ноутбуков MacBook, которые, к слову, ранее обзавелись клавиатурой с механизмом «бабочка» четвертого поколения. На момент публикации материала не было известно, как именно Apple планирует реализовать работу этого режима – по кабелю или беспроводным технологиям связи.

Сроки релиза

Apple не уточнил, в какой из дней WWDC 2019 он покажет iOS 13. Известно лишь, что первая бета-версия системы станет доступна для разработчиков практически сразу после премьеры.

Выход финальной версии iOS 13.0 состоится в сентябре 2019 г., одновременно с релизом новой линейки смартфонов iPhone, которые могут получить новую основную камеру, состоящую из трех модулей. Прошивка выйдет одновременно для всех мобильных устройств Apple.

Android тоже «потемнеет»

Темное оформление интерфейса в ОС Android появилось немного раньше, чем в iOS – его показали в Android 10Q, анонс которой прошел 7 мая 2019 г. на конференции Google I/O 2019. Затемненная оболочка в свежем Android – это своего рода отсылка к ранним его версиям – темный интерфейс был основным вплоть до версии 4.4.4 KitKat, и лишь в Android 5 Lollipop Google перешел к использованию актуального интерфейса Material UI, исполненного в светлых тонах.

Темная тема интерфейса новой ОС Android 10Q

Android 10Q на 29 мая 2019 г. доступен в виде первой и единственной публичной бета-версии. Выход финального билда предварительно запланирован на август-сентябрь 2019 г., а сроки ее появления на потребительских устройствах будут зависеть от их производителей. Самыми первыми на Android 10 перейдут актуальные смартфоны Google, включая Pixel 3a и 3a XL, вышедшие в мае 2019 г.