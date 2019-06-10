Россиянам разрешили оплачивать госуслуги прямо в МФЦ

Постановление правительства разрешило сотрудникам МФЦ принимать от населения наличные деньги в оплату госуслуг. Также расплатиться можно будет банковской картой через терминал в самом МФЦ. Раньше для оплаты госуслуг приходилось искать банковский терминал.

Новые правила

Россияне получили возможность оплачивать госуслуги прямо в многофункциональных центрах (МФЦ). Наличные деньги теперь можно передавать непосредственно сотрудникам МФЦ, также можно расплатиться банковской картой через терминал в самом центре. Принятые от граждан наличные будут вноситься сотрудниками МФЦ на банковский счет в течение пяти дней. Новый порядок закреплен постановлением Правительства от 5 июня 2019 г. №725, с которым можно ознакомиться на сайте government.ru.

Раньше для оплаты госуслуг, заказанных в МФЦ, нужно было найти банковский терминал. Это создавало дополнительные затруднения для граждан, особенно если ближайшее отделение банка находилось далеко от МФЦ. Такая проблема была особенно характерна для малонаселенных районов, где банки не открывают отделения и не устанавливают банкоматы в силу экономической нецелесообразности. Кроме того, банки брали комиссию за транзакции, которую теперь не придется платить.

Обеспечить оплату государственных и муниципальных услуг в самих МФЦ поручил в мае 2017 г. президент России Владимир Путин. Во исполнение этого поручения Минэкономразвития и подготовило настоящее постановление. Оно вносит изменения в правила организации деятельности МФЦ, утвержденные в декабре 2012 г.

Напомним, особенность работы МФЦ заключается в том, что от гражданина для получения госуслуги требуется всего лишь одно обращение, то есть в работе МФЦ реализован принцип «единого окна». Все взаимодействие с различными госорганами, необходимое в ходе выполнения заявки, осуществляет МФЦ, а не сам заявитель. Сеть МФЦ начала формироваться в 2007 г. и постоянно расширяется.

Другие инновации в сфере госуслуг

Также в настоящее время в России внедряется принцип оказания госуслуг «по жизненной ситуации». Этот принцип дает возможность гражданину написать одно заявление на целый пакет госуслуг, связанных с совершением определенных событий в жизни. «Жизненной ситуацией» считается, например, рождение ребенка. В этом случае по одному заявлению от родителей выдается свидетельство о рождении, оформляется материнский капитал, прописка ребенка в квартире и предоставляются другие услуги. До этого на каждую услугу требовалось писать отдельное заявление.

Россияне смогут оплачивать госуслуги прямо в МФЦ

В мае 2018 г. CNews писал, что в России будет введена система проактивного оказания госуслуг. В таких ситуациях как рождение ребенка или достижение возраста получения паспорта гражданам не придется писать заявление — госуслуги будут автоматически оказываться на основе данных электронных реестров. Но для этого реестры нужно сделать юридически значимыми.

Электронные госуслуги

Также в России набирают популярность электронные госуслуги, за которыми не приходится лично обращаться в МФЦ или госведомства. По данным Росстата, в 2018 г. доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами, достигла 74,8%. При этом в 2017 г. она составляла 64,3%, а в 2016 г. — 51,3%. В 2015 и 2014 гг. показатель составлял 39,6% и 35,2% соответственно.

По данным Минкомсвязи, количество пользователей портала госуслуг в России выросло в 2018 г. на 21 млн и достигло 86 млн человек. При этом пользователи за год посетили портал 582 млн раз, что на 30% больше, чем в предыдущем году. В среднем каждый день в 2018 г. на портал заходили 1,6 млн пользователей.

Количество электронных заявлений, которые пользователи заполнили и отправили через портал, выросло за год на 55% и достигло 60 млн. Самой популярной электронной госуслугой в 2018 г. было получение из Пенсионного фонда информации о состоянии счета — этой возможностью россияне воспользовались 16 млн раз. Вторая по популярности услуга на портале — регистрация транспортных средств, к ней пользователей прибегли 4,8 млн раз за год.