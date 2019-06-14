Сбербанк втайне строит «виртуальный сейф» для электронных документов

Сбербанк запатентовал графический значок, иллюстрирующий интерфейс сервиса защищенного обмена файлами. В банке сообщили CNews, что сервис сейчас тестируется в компании, и в будущем его выведут на рынок.

Корпоративный сервис в массы

Как выяснил CNews, Сбербанк разработал собственный сервис по обмену файлами. Дизайн иконки нового приложения — «Сервис защищенного обмена файлами» — был запатентован в марте 2019 г., следует из базы Роспатента. Иконка выполнена в виде стилизованной сейфовой дверки.

Приложение уже работает, но пока оно внедрено только как внутрикорпоративный сервис в подразделениях банка. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«На текущий момент сервис используется как решение для сотрудников, направленное на автоматизацию и защиту внутренних процессов компании», — сообщила CNews представитель банка.

В организации отмечают, что в результате корпоративного тестирования файлообменник позже может быть растиражирован среди клиентов банка — корпораций и частных пользователей. Однако пока финальное решение по этому вопросу не принято, поэтому способы распространения сервиса и его возможная стоимость неизвестны.

Предшественник сервиса

Весной 2018 г. Сбербанк запустил похожий сервис по хранению документов для бизнеса — облачный «Электронный архив» — за 490 руб. в месяц.

В нем можно настроить права доступа и отслеживать действия каждого сотрудника компании при его работе с документами. Не исключено, что подобная функциональность будет реализована и в файлообменнике Сбербанка.

Насколько актуален сервис

Появление нового файлообменника с шифрованием происходит в контексте того, что еще в январе 2019 г. Роскомнадзор включил приложение «Сбербанк.онлайн» в список «организаторов распространения информации». Это означает, что теперь компания по первому требованию ФСБ должна предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку.

Сбербанк тестирует новый сервис, для которого запатентовал иконку

Комментируя ситуацию, пресс-служба Сбербанка ранее заявила, что внесение приложения в реестр Роскомнадзора произошло в полном соответствии с действующим законодательством, а оно в свою очередь защищает финансовую информацию клиентов и их персональные данные.

Генеральный директор компании Zecurion, занимающейся разработкой систем для защиты от утечек информации, Алексей Раевский сказал CNews, что новому файлообменнику Сбербанка будет непросто завоевать аудиторию.

«Вполне возможно, что какой-то рынок этот сервис найдет, — отмечает он. — Но надо понимать, что здесь достаточно высокая конкуренция, причем со стороны таких бесплатных сервисов как Mail.ru, “Яндекс”, Google. Поэтому не очень понятно, как Сбербанк будет завоевывать клиентов. На рынке нет спроса на какой-то более безопасный сервис обмена файлами. К тому же, чтобы получить долю рынка, нужно предложить что-то новое, а что это может быть — остается только догадываться».

На вопрос о том, стал бы он сам пользоваться файлообменником Сбербанка, Раевский отметил, что это зависит от конкретных целей. «Если я выкладываю для кого-то рекламные материалы, то почему бы и нет. Это не секретная информация, и у кого угодно может быть к ней доступ. Если же это информация более ограниченного доступа, то здесь уже стоит подумать, как ее лучше распространять, какой канал использовать для ее передачи», — говорит он.

Руководитель департамента информационной безопасности компании Softline Олег Шабуров, напротив, поддерживает идею Сбербанка. «Защищенный обмен файлами — дело полезное, — не сомневается он. — При этом с каждым днем я все больше верю, что безопасность должна быть не самостоятельным сервисом, а встраиваться в ту услугу, которая действительно необходима пользователю».

Кто автор проекта

Автором иконки указан некий Андрей Карлов. Его имя ранее упоминалось в сообщениях о том, что Сбербанк приступил к трансформации блока «Технологии», в результате чего было создано семь новых департаментов. Руководителем одного из отделов — как раз «Сервисы и безопасность» — и стал Карлов. На его странице в LinkedIn указано, что он работает в Сбербанке с 2010 г. в качестве главного технического директора отдела услуг и безопасности. За его плечами учеба в Лондонской школе бизнеса. Также он имеет диплом математического факультета Удмуртского государственного университета.

Карлов давно занимается вопросами программного обеспечения и компьютерной безопасности. В 2002 г. после окончания университета он открыл компанию «Обучающие программы», которая занималась разработкой ПО. Еще через несколько лет им была организована другая аналогичная фирма. Обе компании прекратили свою деятельность по инициативе налоговых органов, но это случилось через несколько лет после ухода Карлова из созданного им бизнеса — в 2010 и в 2015 гг. соответственно.