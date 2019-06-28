Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян

Правительство дало зеленый свет законопроекту, затрагивающему тематику создания институтов цифрового профиля граждан и юрлиц. Документ, в числе прочего, призван сформировать правовую основу для введения в России электронных паспортов.

Одобрение цифрового профиля

Правительство России одобрило законопроект, формирующий правовую основу для создания институтов так называемого цифрового профиля граждан и юридических лиц. Сообщение об этом появилось на официальном правительственном сайте.

Проект закона официально именуется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)». Изменения затрагивают законы «Об информации, ИТ и о защите информации», «О персональных данных», «О связи» и «Об основах охраны здоровья граждан».

«Законопроект дает определение ряду понятий, формирует правовую основу создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, создаст условия для развития сферы электронных услуг, торговли и иных сделок, совершенных в электронной форме, и для введения электронного удостоверения личности», — отмечают в Правительстве.

Правительство одобрило законопроект о цифровом профиле граждан и юрлиц

В Госдуму документ вносится Андреем Турчаком — экс-губернатором Псковской области, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (неофициально — Сенат), секретарем генсовета «Единой России».

Перипетии законотворчества

Отметим, что разработку законопроекта с аналогичным названием и содержанием ранее вело Минкомсвязи. Его текст 25 марта 2019 г. появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В тот же день в отношении документа был запущен стандартный процесс независимой антикоррупционной экспертизы, который должен был продлиться до 31 марта.

В пресс-службе Минкомсвязи рассказали CNews, что законопроект министерства был в процессе внесения в Госдуму, «но остановился в связи с работой сенаторов». «Текстуально два проекта практически совпадают», — добавил собеседник редакции.

При этом, по данным осведомленного о законотворчестве сенаторов источника CNews, совпадение двух документов связано с тем, что текст Минкомсвязи по сути лег в основу законопроекта Турчака, хотя и был минимально отредактирован по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, не исключая и профильное министерство.

О чем говорится в новом документе

В законопроекте говорится, что инфраструктура для цифрового профиля создается для обмена сведениями в электронной форме между физическими лицами, организациями, госорганами. С ее помощью станет обеспечиваться идентификация и аутентификация физических и юридических лиц, доступ к цифровому профилю и предоставление сведений, входящих в него — в электронной форме.

Также инфраструктура будет отвечать, например, за обновление данных, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных граждан и сведений о юридических лицах, предоставление сведений для формирования запросов на получение госуслуг.

Из других положений документа отметим, что по действующим российским законам, в ряде случаев согласие гражданина или юридического лица на получение сведений о них с использованием инфраструктуры цифрового профиля требоваться не будет.

«Запросы организаций на получение сведений о гражданах и юридических лицах с использованием инфраструктуры цифрового профиля осуществляются как на безвозмездной, так и на возмездной основе, — указывается в документе. — Случаи, размер и порядок осуществления платежей за направление соответствующих запросов вправе установить Правительство России».

Тема цифрового профиля не нова

В целом разговоры во власти о цифровом профиле ведутся достаточно давно. Его концепцию ранее разработали Минкомсвязи, Банк России и «Ростелеком».

Пилотным проектом запуска цифрового профиля гражданина может стать сервис предоставления банковского кредита без заполнения анкет и предъявления бумажных документов, следует из концепции.

Что касается инфраструктуры цифрового профиля, то с конца февраля 2019 г. оно фигурирует в тексте подготовленного Минкомсвязи проекта постановления Правительства «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах». В этом эксперименте власти рекомендуют принять участие Сбербанку, ВТБ и банку «Тинькофф». Таким образом, новый законопроект подводит под него терминологическую основу.