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CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

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Самым интересным ИТ-проектам года на CNews FORUM в ноябре 2019 г. будет присуждена награда CNews AWARDS.

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2019, который пройдет 7 ноября 2019 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в трех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Экспансия года» за развитие проектов за пределами России и «Технология года».

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1500 гостей мероприятия.

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На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

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Дмитрий Сергиенко, управляющий директор по развитию цифровых технологий «ЛокоТех»

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

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Алексей Зотов, заместитель директора Департамента управления проектами «Аэрофлот»

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

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Игорь Евдокимов, начальник управления ИТ ЦППК и Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора «Программный Продукт»

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2018 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2019 можно уже сейчас.

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. будет организована в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел. +7 (495) 500-00-36, меню 9, доб. 400, 401, 402, 403, 404; е-mail: forum@cnews.ru.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.



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