Цены на память взлетят до небес из-за конфликта 80-летней давности

Глобальный рост цен

Модули памяти DRAM и NAND подорожали на 15% всего за неделю, что стало следствием конфликта между Южной Кореей и Японией. Цены поднялись пока лишь на спотовом рынке (рынок, на котором расчет по сделке происходит в течение двух-трех дней с момента заключения договора), на который приходится 10% суммарного объема продаж чипов памяти, однако эксперты не исключают распространения «лихорадки» на весь остальной рынок.

«В случае, если страны продолжат конфликтовать, цены на память будут расти не просто стремительно, а как никогда раньше», — заявил аналитик Марк Ньюман (Mark Newman) из компании Bernstein. По его словам, на Южную Корею приходятся существенные объемы производства модулей памяти: страна играет ключевую роль на этом рынке, однако напрямую зависит от Японии.

Связь Японии и Кореи с чипами памяти

В Южной Корее зарегистрированы и работают компании SK Hynix и Samsung, на которые в общей сложности приходятся 75% поставок всех DRAM-модулей в мире, а также 40-процентная доля рынка NAND-памяти. Чипы используются во многих современных видах техники, включая смартфоны, планшетные и настольные компьютеры, ноутбуки и даже смарт-ТВ.

Конфликт между Кореей и Японией может обернуться для SK Hynix потерей части своей доли рынка памяти

Несмотря на существенный вес на мировом рынке памяти, обе компании сильно зависят от Японии, которая поставляет им необходимое для производства чипов сырье – фоторезистов, фтороводорода и фторированного полиимида. По данным портала WCCFTech, в период с января по май 2019 г. включительно Южная Корея получила из Японии 94% суммарного объема поставок фторированных полиимидов, 92% поставок фоторезиста и приблизительно 44% фтористого водорода.

Причина конфликта

Спор между государствами инициировала Южная Корея: в октябре 2018 г. Верховный суд страны вынес постановление, согласно которому японская компания Nippon Steel обязана выплачивать южнокорейцам компенсацию за принудительный труд в период Второй мировой войны (в те годы Корея была единым государством – раскол на Северную и Южную произошел в 1948 г.). Японская сторона с решением суда не согласилась, назвав его «немыслимым», и сославшись на то, что этот вопрос страны решили более полувека назад. Действительно, проблему принудительного труда во время Второй мировой войны Южная Корея и Япония решили в 1965 г., когда между ними были налажены дипломатические связи.

Причины, заставившие Верховный суд Южной Кореи вынести свой вердикт относительно дела многолетней давности, остались неизвестными. Ответ на это Япония подготовила к лету 2019 г: в начале июля 2019 г. она ужесточила ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов в Южную Корею. В перечень материалов, попавших под ограничение, попали как раз фторированный полиимид (используется в дисплеях смартфонов и планшетов), а также фоторезист и фтористый водород, применяемый для травления в полупроводниковом производстве, так необходимые Samsung и SK Hynix.

Несмотря на небольшое количество пунктов в перечне, ответные меры Японии оказались очень действенными, поскольку эта страна производит 90% мирового объема фоторезиста и фторированного полиимида, а также 70% фтороводорода. Другими словами, у Южной Кореи возникли серьезные трудности с поиском других поставщиков.

Между тем, текущие условия, предъявленные Японией, не подразумевают полный запрет на экспорт перечисленных материалов – речь только об ограничениях на него. Японские экспортеры теперь вынуждены получать разрешение на отправку материалов в Южную Корею, а на это, согласно японским законам, требуется около 90 дней.

Ситуация на рынке изменилась

Рынок памяти, как DRAM, так и NAND, в течение первого полугодия 2019 г. переживал не лучшие времена – цены на чипы падали ввиду перепроизводства и низкого спроса, обусловленного торговой войной между США и Китаем. Эксперты прогнозировали рекордный спад цен на оперативную и флеш-память в III и IV кварталах 2019 г., вплоть до того, что компании должны были начать работать себе в убыток.

Споры Южной Кореи и Японии могут изменить ситуацию на рынке. Снижение объемов производства на фабриках SK Hynix и Samsung позволит распродать скопившиеся на складах излишки чипов, даже на фоне низкого спроса. Эксперты пока не говорят о возможном дефиците модулей памяти, но он тоже может отразиться на росте цен. Все это может повлечь удорожание современных гаджетов, компьютеров и носителей информации.