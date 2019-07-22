В России ИКТ занимается каждый девятый работник

Около 2,5% трудоустроенных россиян являются специалистами в сфере ИКТ. Еще 8,6% интенсивно используют эти технологии в своей работе. Таким образом, в общей сложности ИКТ дают возможность заработать на жизнь более 8 млн россиян.



Сколько в России ИКТ-специалистов

В 2018 г. более 8 млн россиян были заняты на работе, где им требуется интенсивно применять навыки в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это 11% от всех трудоустроенных граждан по стране (примерно каждый девятый), - сообщает на своем сайте Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Однако всего 1,8 млн из них, то есть 22,1%, являются именно специалистами в сфере ИКТ. Примерно 655 тыс. работают разработчиками и аналитиками ПО и приложений, еще 464 тыс. заняты в качестве инженеров-электротехников. В качестве специалистов по базам данных и сетям трудятся 250 тыс. россиян, монтажом и ремонтом электронного и телекоммуникационного оборудования занимаются 149 тыс. человек.

Еще 127 тыс. человек, работают в качестве специалистов-техников по эксплуатации ИКТ и поддержке пользователей. Примерно 69 тыс. являются специалистами-техниками по телекоммуникациям и радиовещанию. Наконец, 66 тыс. человек, руководят службами и подразделениями в сфере ИКТ.

Связанные профессии

Помимо непосредственно специалистов по ИКТ, около 6,3 млн россиян интенсивно используют эти технологии в своей работе. В эту категорию входят 2,5 млн специалистов по финансовой деятельности, 1,15 млн специалистов в области администрирования и 746 тыс. управляющих финансово-экономической и административной деятельностью.

Доля ИКТ-специалистов и просто активных пользователей ИКТ в различных отраслях

Также сюда относятся 531 тыс. специалистов по сбыту и маркетингу продукции и услуг, а также по связям с общественностью. Помимо этого, ИКТ интенсивно используют 394 тыс. архитекторов, проектировщиков, топографов и дизайнеров, 353 тыс. руководителей служб в сфере социальных услуг, 272 тыс. профессоров и преподавателей вузов, а также 97 тыс. физиков, химиков и родственных им специалистов.

Распределение ролей

В сфере информации и связи непосредственно специалистами по ИКТ являются 40,4% сотрудников, еще 10,3% просто интенсивно используют данные технологии в работе. Отдельно в телекоме эти показатели достигают 31,4% и 10,6% соответственно, а в ИТ — 79,1% и 6,9% соответственно.

В сфере финансов и страхования специалистами по ИКТ являются всего 5,3%, однако еще 36,9% активно пользуются этими технологиями. В сфере профессиональной и научной и технической деятельности насчитывается 5,1% ИКТ-специалистов и 30,5%сотрудников, которым эти технологии помогают в работе.

В госуправлении, обеспечение военной безопасности и социальном обеспечении всего 1,9% сотрудников являются специалистами по ИКТ, но еще 21,5% интенсивно используют данные технологии по долгу службы.

Доля ИКТ-специалистов и представителей ИКТ-интенсивных профессий в разных странах мира

Процент ИКТ-специалистов в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха достигает 7,4%, еще 4,4% являются активными пользователями данных технологий на своих рабочих местах.

Ситуация за рубежом

Как упоминалось выше, 11% трудоустроенных россиян являются либо специалистами по ИКТ (2,5%) либо активно используют эти технологии в работе (8,6%). По этому показателю Россия заняла 18 место в мире, обогнав такие страны как Германия и Япония.

Рейтинг возглавляет Люксембург, где 4,9% занятых граждан является непосредственно специалистами по ИКТ, еще 16,7% активно пользуются ими по работе. На втором месте находятся США, где где эти показатели составляют 4,2% и 13,7% трудоустроенных американцев соответственно. Тройку лидеров замыкает Великобритания, где профессионалами в сфере ИКТ являются 4,9 занятых граждан, а еще у 12,5% работа тесно связана с использованием этих технологий.

На четвертом месте находится Швеция, там данные показатели составляют 5,9% и 10,7% соответственно. В Литве, которая заняла пятую строчку рейтинга, показатели достигают 2,7% и 13,6% соответственно.