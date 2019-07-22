Российский рынок ИТ-услуг растет благодаря «мантре цифровой экономики»

В 2018 г. на российском рынке ИТ-услуг был отмечен рост на 7,2%. При этом ИТ-компании отбивали заказы у традиционных поставщиков, а заказчики откладывали импортозамещение на более поздний срок.



Итоги года

По итогам 2018 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $4,84 млрд, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. К такому выводу пришла исследовательская компания IDC, обнародовавшая результаты исследования Russia IT Services Market 2019-2023 Forecast and 2018 Analysis.

Аналитики отмечают, что самый быстрый рост показывает сегмент хостинга обслуживания и администрирования ПО, а также хостинга инфраструктурных услуг. В таких сегментах как консалтинг и кастомизация ПО или разработка заказного ПО рост был меньше, однако эти услуги востребованы среди заказчиков, которые проводят цифровую трансформацию или импортозамещение.

В 2018 г. на рынке наиболее отчетливо прослеживалась следующая тенденция: ИТ-компании все чаще получали крупные проекты, которые могли бы выполнить традиционные поставщики ИТ-услуг. Это усилило присутствие ИТ-компаний на рынке. В настоящий момент крупные компании типа «Роснефти», «Сбербанка», «Лукойла», «Газпром нефти», МТС, РЖД, «Росатома» и «Транснефти» сфокусированы на наращивании внутренних ИТ-компетенций, и это может затормозить развитие российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.

Импортозамещение и цифровая трансформация

Аналитики отмечают, что в последние пять лет импортозамещение стало «неотъемлемой частью» российского рынка ИТ-услуг, несмотря на то что многие компании пока не торопятся внедрять отечественные ИТ-решения вместо иностранных. Исследователи полагают, что этот процесс активизируется в 2019-2020 гг., в связи с полным вступлением в силу правительственных директив.

Что касается цифровой трансформации, то этот процесс в настоящее время не менее актуален, чем импортозамещение. В этой сфере также наблюдается задержка, вызванная тем, что некоторые клиенты расценивают цифровую трансформацию как маркетинговый ход со стороны вендоров, в связи с чем не спешат тратить деньги на новые продукты и технологии. Эксперименты с новыми технологиями позволяет себе только крупный и очень крупный бизнес.

Российский рынок ИТ-услуг продолжает расти

Старший аналитик IDC Василий Агапов отмечает, что словосочетания «цифровая трансформация» и «цифровая экономика» стали неотъемлемой частью профессионального лексикона российского рынка ИТ-услуг. Он называет их своего рода «мантрой» для поставщиков и заказчиков. Первое ожидают от этих двух трендов роста выручки, вторые надеются на улучшение бизнес-процессов.

«Как бы то ни было, в условиях стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти два фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка ИТ-услуг в ближайшие годы», — подводит итог Агапов.

Предыдущие периоды

По итогам 2017 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $5,16 млрд. Годовой рост рынка в долларах составил 20,7%, а в рублях — 5,1%. Разницу в темпах роста в зависимости от валюты аналитики объясняли повышением курса рубля по отношению к доллару.

В 2016 г. и ранее наблюдалась иная картина — рынок рос в рублях и сокращался в долларах. В 2016 г. его объем составил $4,27 млрд, что в долларах было на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. Одновременно был зафиксирован рост рынка в рублях на 3,6%. По итогам 2015 г. было зарегистрировано падение рынка в долларах на 34%, в результате чего его объем составил $4,52 млрд. При этом в рублях был отмечен рост на 4,7%.

В 2017 г. аналитики отмечали рост в сегменте хостинга, обслуживания и администрирования ПО. Рост курса рубля привел к увеличению продаж аппаратуры и ПО, что в свою очередь привело к повышению спроса на услуги по поддержке и сопровождению. Растет доля облачной модели в использовании приложений, поскольку такая схема позволяет заказчику точнее прогнозировать расходы и повышает эффективность работы. Чрезвычайно динамично в 2017 г. развивался сегмент услуг консалтинга и кастомизации ПО.