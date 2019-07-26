Microsoft проиграла «войну» за льготное ПО против собственных партнеров

Microsoft вознамерилась лишить своих реселлеров льготных продуктов для внутреннего использования. Партнеры посчитали это объявлением «войны» и начали подписывать петицию в знак протеста. Microsoft сдалась и свернула изменения.



Планы Microsoft

Microsoft объявила о намерении лишить своих реселлеров права льготного внутреннего использования ее продуктов — теперь они должны будут приобретать ее ПО на коммерческих условиях. Корпорация сообщила об этом партнерам 1 июля 2019 г., то есть в первый день своего финансового 2020 г. Изменения должны были полностью вступить в силу в течение года.

Одной из самых привлекательных черт партнерской программы Microsoft является то, что реселлеры могут использовать ПО компании для нужд своего предприятия — начиная от Windows для ПК, заканчивая серверными решениями и облачными сервисами. Microsoft решила изменить партнерские соглашения таким образом, что использовать ее продукты реселлеры смогут только в демонстрационных целях или целях разработки собственных решений.

Также компания сообщила, что начиная с 1 октября 2019 г. продуктовые лицензии, предоставляемые партнерам, будут строго соответствовать компетенциям этих партнеров, а все дополнительные лицензии нужно будет приобретать на коммерческих условиях. В настоящий момент все участники партнерской программы Microsoft получают определенный набор ключевых продуктов, независимо от их компетенций.

Microsoft Action Pack

Кроме того, Microsoft пообещала внести изменения в Microsoft Action Pack (MAP) — программу, по которой связанные с ИТ предприятия могут покупать ее продукты на более выгодных условиях. Согласно MAP, компании могут пользоваться льготной локальной поддержкой продуктов Microsoft. Такие же льготы доступны партнерам Microsoft уровня Gold и Silver.

Microsoft проиграла войну за льготное ПО своим партнерам

Компания сообщила, что эта поддержка будет недоступна начиная с августа 2019 г. Если срок ежегодного возобновления соглашения с партнером наступит раньше августа, то льготы сохраняются еще на год. Но все соглашения, которые продлеваются после 1 августа, лишаются льготной поддержки.

Базовая подписка MAP стоит $350 в год, но за эти деньги предприятие получает пять рабочих мест Office 365, СУБД SQL Server, набор продуктов Dynamics 365 и т.д. Это чрезвычайно дешево в сравнении с коммерческими расценками.

Реакция партнеров

Партнеры Microsoft были возмущены грядущими изменениями. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, они опубликовали петицию на ресурсе change.org, в которой заявили, что действия Microsoft — «это война против партнеров Microsoft и тех, кто был предан компании».

В петиции партнеры привели в пример набор служб и приложений Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, который в настоящий момент используется во множестве ИТ-компаний на партнерских правах. Одна такая подписка стоит $160. Соответственно, если в компании работает, например, 15 человек, то ей придется ежемесячно платить Microsoft $2,4 тыс.

Петиция собрала 6542 подписи. Возмущение реселлеров не прошло бесследно — уже через несколько дней корпоративный вице-президент для коммерческих партнеров Microsoft Габриэлла Шустер (Gavriella Schuster) сообщила, что компания приняла решение свернуть ранее объявленные изменения.