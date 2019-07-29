Идет ко дну легендарный производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников

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Конкурент Xiaomi страдает

Компания Meizu резко сократила штат, уволив 30% сотрудников. Этому предшествовал уход из компании влиятельных фигур.

После череды увольнений в Meizu осталось около 1000 сотрудников, пишет портал Gizmochina, и больше всего людей было уволено из отдела маркетинга. В число тех, кто покинул ее, вошли системный инженер Хун Ханьшен (Hong Hansheng), занимавшийся разработкой фирменной оболочки Flyme OS для Android (устанавливается на все смартфоны Meizu), а также Ли Нань (Li Nan), вице-президент и сооснователь компании. Причины своего ухода Ли Нань не раскрыл. Добавим, что в январе 2019 г. о своем увольнении из Meizu также сообщил глава Flyme-подразделения Янг Ян (Yang Yan).

Закрытие магазинов

Однако сокращением персонала руководство Meizu не ограничилось. О том, что компания находится в крайне тяжелом положении, говорит и сверхбыстрое закрытие ее фирменных магазинов. По статистике самой компании, в 2016 г. ее сеть состояла из более чем 2700 розничных точек продаж, однако по состоянию на 29 июля 2019 г. их число сократилось до пяти-шести в каждой провинции Китая. Как и в случае с сокращением штата, причины ухода из офлайна руководство компании утонять не торопится.

Возможные причины и государственная поддержка

Проблемы с финансами у компании начались не недавно: по итогам 2018 г. ее прибыль сократилась вдвое в сравнении с показателями 2017 г. Руководство Meizu связало это с замедлением роста китайской экономики – несмотря на многолетнее присутствие на мировой арене, компания считала КНР своим основным рынком. В мае 2019 г. Meizu даже обратилась за помощью к китайским властям в надежде получить субсидии на дальнейшее развитие.

Meizu в любой момент может уйти с рынка смартфонов

На просьбу компании откликнулись власти муниципального фона города Чжухай, в котором Meizu и была основана. Ей выделили $14,5 млн и из полностью частной она превратилась в частично государственную – фонд получил место в ее совете директоров. На момент подписания всех бумаг руководство Meizu заверяло, что сотрудничество с муниципальным учреждением не приведет ни к каким существенным изменениям в руководстве компании, однако Ли Нань покинул ее спустя всего два месяца с этих событий.

Достижения Meizu на рынке смартфонов

Meizu была основана в 2003 г., и в список ее учредителей вошли Ли Нань, Бай Юнсянь (Bai Yongxiang) и Хуан Чжан (Huang Zhang), более известный под псевдонимом Джек Вонг (Jack Wong). Изначально компания специализировалась на выпуске портативных плееров, а на производство смартфонов переключилась в 2007 г.

Первым смартфоном Meizu стал моноблок M8, который сперва разрабатывался как плеер. Однако в планы компании вмешалась Apple, выпустившая в 2007 г. свой первый iPhone 2G, и Meizu пришлось спешно переизобрести М8, но уже в качестве смартфона. ОС Android на тот момент еще не существовала (она вышла в 2008 г.), и М8 работал на Windows CE 6 с модифицированной оболочкой.

M8, самый первый смартфон Meizu

В марте 2008 г. Meizu предприняла попытку пробиться на международный рынок и привезла свой М8, переименованный в Mini One, на выставку CeBIT 2008 в Ганновере. Присутствие аппарата на мероприятии оказалось сопряжено со скандалом: по свидетельству сотрудников павильона, полиция изъяла на стенде экспозиционные материалы и рекламную литературу.

В 2010 г. компания Apple путем переговоров с Meizu добилась прекращения производства и продаж M8. По словам основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs), умершего в 2011 г., запрет был наложен потому, что Meizu украла у Apple идеи и интеллектуальную собственность.

Использованный интерфейс стал своего рода прародителем Flyme OS – фирменной графической надстройки над Android, впервые представленной в 2012 г. и популярной среди пользователей. На момент публикации материала прошивка была обновлена до версии 7.3 – релиз состоялся 30 апреля 2019 г.

В 2017 г. Meizu разделилась на три подразделения – одно из них продолжило заниматься разработкой и производством мобильных устройств и другой продукции под собственным брендом Meizu. Второе подразделение компании занялось выпуском бюджетных смартфонов под торговой маркой Blue Charm – по аналогии с торговой маркой смартфонов Honor, выпускаемых компанией Huawei. Третье подразделение компании курирует разработку и продвижение Flyme OS.

Meizu известна нетривиальным взглядом на дизайн смартфонов – как и Sony, она не учитывает мировые тренды и выпускает самобытные аппараты. К примеру, в 2017 г., когда все производители начали копировать «монобровь», появившуюся том же 2017 г. в iPhone X, Meizu выпустила флагманский смартфон Pro 7 с экраном 16:9 и вторым дисплеем на тыльной панели. На тот момент ни у одного производителя не было схожих решений.

В апреле 2018 г., когда мода на вырез в экране в стиле Apple набирала обороты, Meizu выпустила юбилейный смартфон Meizu, посвященный своему 15-летию. В нем снова не нашлось места «моноброви» – вместо нее компания просто уменьшила рамки по всему периметру экрана, оставив место и под динамик, и под фотокамеру. Новый стандарт дизайна нашел применение и в следующем флагмане Meizu 16 образца лета 2018 г.

Meizu Zero - смартфон без кнопок, динамиков и разъема для зарядки

Но самой оригинальной идеей Meizu с точки зрения внешности смартфона стал полный отказ от всех разъемов и кнопок. Получившийся смартфон был представлен в январе 2019 г. под названием Meizu Zero. Оснащенный электронной SIM-картой и беспроводной зарядкой, он был лишен даже динамиков и микрофона – их полностью заменил дисплей, выполненный по особой технологии.

Сразу после анонса Zero Meizu запустила сбор средств на его производство на платформе Indiegogo, который, впрочем, особым успехом не увенчался. Виной всему стали высокая стоимость смартфона ($1300, 82,6 тыс. руб по курсу ЦБ на 29 июля 2019 г.) и неготовность потребителей отказаться от привычной концепции средства связи.

Несмотря на 11 лет присутствия на рынке смартфонов, особыми успехами Meizu похвастаться не может. В 2017 г. суммарный объем ее продаж в 40 странах мира составил 20 млн смартфонов, как и в 2015 г. Прибыль с продаж за весь 2017 г. превысила 200 млрд юаней ($290,6 млрд). На китайском рынке Meizu в II и III кварталах 2014 г. удерживала 4-процентную долю, занимая шестое место в рейтинге производителей, а в IV квартале, сохранив место, удержала лишь 3%. в I квартале 2019 г. ее сместила Samsung с 1-процентной долей, а Xiaomi, основному конкуренту Meizu, досталось 13% рынка КНР.