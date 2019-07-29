Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки

Деанонимизация кошельков

Российские власти запретят анонимное пополнение кошельков в популярных стране платежных системах. Необходимые для этого поправки к закону «О национальной платежной системе» (ФЗ-161) получили одобрение Совета Федерации.

Нововведения коснутся всех платежных систем, включая Qiwi, WebMoney, PayPal и «Яндекс.деньги». По данным РБК, изменения помогут Росфинмониторинг в борьбе с финансированием наркоторговли, и именно это ведомство выступило с просьбой разработать необходимые поправки к закону.

Без счета в банке – никуда

Новые правила работы с платежными системами подразумевают возможность неидентифицированным пользователям пополнять электронные средства только с использованием банковского счета. Другими словами, физлица больше не смогут использовать наличные для перевода на подобного рода кошельки. Эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. После одобрения Совета Федерации документ будет направлен на рассмотрение Президенту России Владимиру Путину.

О внесении наличных на электронные кошельки с новыми поправками можно будет забыть

Новые ограничения в работе с электронными кошельками на территории России не стали первыми. В марте 2019 г. российские власти ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. Официальная причина – противодействие обналичивания доходов, полученных преступным путем.

Что не так с поправками

Как отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, все предложенные поправки к закону о национальной платежной причине не прошли даже базовые стадии общественного обсуждения, и даже с мнением участников рынка их авторы не ознакомились. Изменения были внесены в непрофильный законопроект и прошли одобрение буквально в течение нескольких суток.

В качестве ответной меры Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов подготовила заявление с критикой поправок, в котором указан факт их принятия без обсуждения с участниками рынка, а также без учета их потенциальных последствий.

Помимо этого, существуют определенные сомнения относительно необходимости введения жестких ограничений в работе с анонимными кошельками, поскольку их опасность с точки зрения использования преступниками и террористами была минимизирована после вступления в силу самого закона о национальной платежной системе. Документ, напомним, запрещает хранить на анонимных кошельках более 15 тыс. руб. и совершать с их помощью операции на сумму, превышающую 40 тыс. руб.

Виды кошельков

Все электронные кошельки на примере «Яндекс.денег» делятся на три типа – анонимный, существование которых теперь под угрозой, именной и идентифицированный. Анонимный кошелек получает каждый пользователь сервиса, а именным он становится только после предоставления ФИО и паспортных данных. Разница между этими видами – в ограничениях на суммы пополнения, снятия и расходования.

Идентифицированный кошелек лишен любых ограничений, но прохождение идентификации требует личного присутствия владельца в офисе сервиса. В случае «Яндекс.денег» перевод кошелька на этот уровень также возможен при привязке его к счету в Сбербанке.

Без пострадавших не обойдется

По словам Виктора Достова, поправки к закону о национальной платежной системе, продвигаемые Росфинмониторингом, отразятся на 10 млн российских пользователей анонимных электронных кошельков. Доля анонимных кошельков в крупных платежных системах невелика, но все же присутствует. По статистике, в тех же «Яндекс.деньгах» (лидер российского рынка электронных платежных систем (для рынка, по статистике Mediascope, в 2018 г. составила 48,5%) из 15 тыс. новых кошельков, открывающихся ежедневно, анонимными остаются приблизительно 10%.

К владельцам анонимных кошельков можно отнести, в том числе и лиц младшего и среднего школьного возраста, еще не получивших паспорт. Кроме того, ими могут пользоваться и взрослые люди, не желающие оставлять в интернете свои личные данные (ФИО, серию и номер паспорта), а также те, у кого по тем или иным причинам нет счета в банке. Такие люди после вступления поправок в силу не смогут пользоваться подобного рода сервисами.

Негативные последствия от нововведений ощутят не только пользователи, но и сами операторы электронных денег. Эти компании, которые вместе с банками инвестируют средства в развитие рынка безналичных платежей, столкнутся со снижением своих доходов, поскольку не все пользователи захотят или смогут деанонимизировать свои кошельки. По оценке старшего менеджера департамента управления рисками консалтинговой компании Deloitte Сергея Гришунина, национальные системы электронных денег могут остановиться в своем развитии, тогда как их менее крупные частные конкуренты рискуют и вовсе покинуть страну. В качестве примера Гришунин привел Белоруссию, в которой тоже была внедрена обязательная идентификация пользователей электронных кошельков, что привело к стагнации рынка и уходу с него игроков.

Что до мошенников, действительно использующих неидентифицированные кошельки в своей деятельности, то они от нового закона не пострадают, уверен Гришунин. По его словам, они найдут способы обхода новых запретов.