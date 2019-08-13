В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя

Суд запретил в России онлайн-игру, где можно от лица школьника разными способами убить учителя. Прокуратура, которая нашла игру в интернете, полагает, что она пропагандирует насилие и антиобщественное поведение.



Решение суда

Благовещенский городской суд Амурской области запретил распространение на территории России онлайн-игры, в которой пользователь, играя от лица ученика, может убить учителя. Визуализация этого убийства представляется опасной для несовершеннолетних, поясняет суд на своем сайте. Решение суда уже передано для исполнения в Роскомнадзор.

Иск с требованием запретить распространение игры в России был подан прокурором Сковородинского района Амурской области. Как пояснил прокурор, его прокуратура провела мониторинг интернета на предмет наличия там ресурсов с информацией, которую запрещено распространять в России. Найденная игра «Накажи своего учителя», по мнению прокуратуры, пропагандирует насилие, жестокость и антиобщественное поведение.

Описание игры звучит следующим образом: «Накажи своего учителя» бесплатная онлайн игра для времяпровождения для геймеров всех возрастов. Играйте в мини-флеш игры и получайте кучу удовольствий». По ходу игры пользователь, который играет от лица школьника, может убить учителя различными способами, в том числе избить, задушить, поджечь, нанести различные телесные повреждения.

Вход на сайт, где размещена игра, свободный, логин и пароль не нужны, никакой вид регистрации не предусмотрен. Установить, кто является владельцем сайта и правообладателем игры, не удалось.

Борьба с играми в России

Это не первый случай запрета российским судом игр, изображающих насилие. В апреле 2019 г. Ленинский районный суд города Кирова постановил заблокировать доступ к некоторым играм в Play Market и iTunes, на основании того, что они содержат криминальную тематику. Этого потребовала прокуратура Юрьянского района Кировской области, которая тоже занимается мониторингом интернета.

В игре «Накажи своего учителя» школьник может убить преподавателя разными способами

Прокуратура обнаружила в данных играх «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений». Игры находились в открытом доступе, их жертвами легко могли стать несовершеннолетние, посчитала прокуратура.

Данные игры содержит криминальную тематику и тюремный жаргон. В некоторых из них, например, игроку предлагается построить свой бизнес, выступая в качестве начальника тюрьмы. Также предлагается возможность пройти по этапу от общего до особого режима. По мнению прокуратуры, игры вовлекали пользователей в криминальную субкультуру, а также влияли на «физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей».

Случай с Doka 2

Иногда желание искоренить игры, пропагандирующие насилие, приводит к курьезам. Например, в октябре 2018 г. совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM» Владимира Соловьева описал устрашающую игру Doka 2, где можно уничтожать зомби или же играть за зомби, убивая людей «изощренными способами».

По его словам, в игре можно придумать декорации школы и взорвать ее, а также можно осуществлять трейд оружием. Наконец, Гросс-Днепров заявил, что Doka 2 позволяет «по 10 минут вынимать людям кишки» специальным оружием. Он отметил, что игра предназначена для лиц старше 18 лет и разрешена в России.

В реальности игры Doka 2 не существует. Гросс-Днепров заговорил о ней, пытаясь обрисовать психологический портрет Владислава Рослякова, устроившего взрывы и стрельбу в керченском техникуме за несколько дней до передачи.

Название выдуманной Гросс-Днепровым игры напоминает реально существующую игру Dota 2, но представленное описание существенно расходится с ее реалиями. В Dota 2 игроку всего лишь необходимо защитить свою крепость и как можно быстрее захватить крепость противника, специальное оружие «для вытаскивания кишок» там отсутствует.

Doka 2 быстро стала интернет-мемом, а в ноябре 2017 г. независимая российская студия Quantum Scope выпустила для Android реальную игру с таким названием. В описании создатели игры утверждали, что она покорила «миллионы сердец школьников по всему миру». Они поясняют, что в игре можно встретиться с эльфами, «которые очень любят детей», играть за зомби или убивать зомби, также сюжетом предусмотрен 10-минутный «кишочный геймплей».