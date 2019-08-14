Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября

26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».

26 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк;

Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации, банк ВТБ;

Сергей Пегасов, глава дирекции информационных технологий, ПСБ;

Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»;

Иван Карпов, управляющий директор блока ИТ, КБ Модульбанк;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, Группа ФИНАМ;

Александр Рыбаков, вице-президент - директор диджитал-департамента, банк «Санкт-Петербург»;

Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;

Екатерина Забродова, Chief Project Officer, Umbrella IT.

Основные вопросы к обсуждению.

Состояние и перспективы рынка:

Импортозамещение в финансовых организациях: реальное положение дел;

Как растет сегмент цифровых банков;

Финтех-революция: как банки сотрудничают со стартапами;

Смогут ли необанки перевернуть финансовый рынок;

Требования регулятора, как драйвер цифровизации банков;

Переход на XBRL: как подготовиться заранее.

Фокус на безопасность:

Искусственный интеллект против фрода;

Бреши в онлайн-банкинге: угроза пользователю и банку;

Ключевые факторы безопасности ДБО;

Помогут ли требования Банка России к кибербезопасности;

Как скоро банки смогут доверить безопасность облачным решениям.

Автоматизация бизнес-процессов:

От АБС к второстепенным процессам: как меняется фокус автоматизации в банках;

RPA в действии: как роботы помогают банкам повышать операционную эффективность;

Какие прикладные инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов выбирают банки.

Инструменты и технологии:

Микросервисные платформы как шаг на пути к банковским экосистемам;

Отдать разработку АБС на аутсорс: риски и выгоды;

Перспективы удаленной идентификации и «умной» аутентификации пользователей;

Как развиваются дистанционные каналы предоставления услуг в банках;

Когда банки начнут промышленное внедрение блокчейн-технологий.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36 доб. 404, Крестьянова Татьяна.