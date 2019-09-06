«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками

«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками2530
Сеть «Эльдорадо» внедрила в своих магазинах систему Verme, которая будет отмечать, когда сотрудники приходят на работу и уходят домой. Личность сотрудника будет подтверждаться через распознавание лица. Ожидается, что от этого работники станут более дисциплинированными, а экономия зарплатного фонда достигнет 2,5%.
Новая система в «Эльдорадо»
В сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» заработала система учета рабочего времени персонала с биометрической идентификацией. Об этом CNews сообщили представители группы «М.Видео — Эльдорадо». Напомним, магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» принадлежат одной компании, в сети «М.Видео» биометрическая идентификация была введена в 2017 г.
Разработчиком системы является российский стартап Verme, которые базируется в Москве. Продукт предназначен для планирования и биометрического учета рабочего времени. Система внедряется у различных клиентов с 2016 г. С тех пор ее успели заказать белорусский ритейлер бытовой техники и электроники «5 элемент», а также российские производители обуви Ralf Ringer и «Эконика».
Зачем это нужно
«М.Видео — Эльдорадо» утверждает, что система делает сотрудников более мотивированными, а их работу — более эффективной. Работодатель сможет сэкономить на оплате труда 2,5%.
Благодаря биометрическому учету должно снизиться количество ошибок при начислении зарплаты, сам этот процесс станет более прозрачным. Отсюда должен последовать рост лояльности сотрудников и повышение уровня дисциплины. По словам гендиректора Verme Дмитрия Шеходанова, зарплата будет выплачиваться за фактически отработанное время, зафиксированное системой.
Как отметил руководитель департамента организационного развития сети развития группы «М.Видео — Эльдорадо» Дмитрий Ляховец, с внедрением этой системы у сотрудников «появляется больше времени на выполнение прямых обязанностей». «В рамках единой системы «Эльдорадо» планирует и контролирует работу продавцов таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять ресурсами, а с другой, обеспечивать высокий уровень сервиса, чтобы наши покупатели всегда могли получить необходимую помощь», — поясняет он.
Технические особенности
Система была внедрена в 477 магазинах сети «Эльдорадо». Если считать вместе с «М.Видео», продукт Verme обслуживает более 25 тыс. сотрудников обеих сетей. Система представляет собой устройство с сенсорным экраном и ПО, интегрированное с ИТ-системой «Эльдорадо». Когда сотрудник приходит на работу или уходит оттуда, он должен подойти к устройству и выбрать на экране пункт «Приход» или «Уход» соответственно.
За распознавание лиц сотрудников отвечает инфракрасная камера. Убедившись, что это лицо живого человека, а не его изображение на бумаге или в электронном виде, система фиксирует время прибытия и отбытия данного сотрудника. Эти показатели автоматически сравниваются с плановым графиком, на основе чего заполняется табель учета рабочего времени. Среди всех видов биометрии компания выбрала распознавание лица с помощью камеры, поскольку так удобнее всего для сотрудников.
До этого в «Эльдорадо» уже применялся продукт Verme, предназначенный для автоматизации планирования рабочих графиков. Теперь к нему добавлена система биометрической идентификации. Система планирования рассчитывает для каждого конкретного магазина, сколько сотрудников ему понадобится в определенный рабочий день. При этом учитывается сезон, географическая локация, запланированный уровень продаж, сервис, промо-деятельность и процент самовывоза заказов, сделанных по интернету. По подсчетам компании, именно комплексная система планирования графиков и биометрического учета даст возможность сети «Эльдорадо» сэкономить 2,5% фонда оплаты труда.
Объединенная компания «М.Видео — Эльдорадо»
В марте 2018 г. «М.Видео», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. До этого в декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили «Эльдорадо» у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital.
В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» стали одним юридическим лицом, однако каждая компания оставила за собой свой бренд, и сети по-прежнему конкурируют. По словам председателя совета директоров ПАО «М.Видео» Саида Гуцериева, это должно позволить им успешнее конкурировать с другими российскими и зарубежными ритейлерскими сетями.
По состоянию на 2018 г. объединенной компании «М.Видео» и «Эльдорадо» принадлежало 26% российского рынка электроники и бытовой техники. По итогам 2018 г. продажи группы выросли на 18% до 421 млрд руб. На конец года в общей сети насчитывался 941 магазин.
В 2016 г. CNews писал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд. «М.Видео» стал третьим крупным российским ритейлером техники, который попал под контроль «Сафмар» за последние годы. Помимо «Эльдорадо», близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продаже электроники — «Техносилу» — информация о чем появилась в СМИ осенью 2016 г.