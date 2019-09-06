«Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками

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Сеть «Эльдорадо» внедрила в своих магазинах систему Verme, которая будет отмечать, когда сотрудники приходят на работу и уходят домой. Личность сотрудника будет подтверждаться через распознавание лица. Ожидается, что от этого работники станут более дисциплинированными, а экономия зарплатного фонда достигнет 2,5%.



Новая система в «Эльдорадо»

В сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» заработала система учета рабочего времени персонала с биометрической идентификацией. Об этом CNews сообщили представители группы «М.Видео — Эльдорадо». Напомним, магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» принадлежат одной компании, в сети «М.Видео» биометрическая идентификация была введена в 2017 г.

Разработчиком системы является российский стартап Verme, которые базируется в Москве. Продукт предназначен для планирования и биометрического учета рабочего времени. Система внедряется у различных клиентов с 2016 г. С тех пор ее успели заказать белорусский ритейлер бытовой техники и электроники «5 элемент», а также российские производители обуви Ralf Ringer и «Эконика».

Зачем это нужно

«М.Видео — Эльдорадо» утверждает, что система делает сотрудников более мотивированными, а их работу — более эффективной. Работодатель сможет сэкономить на оплате труда 2,5%.

Благодаря биометрическому учету должно снизиться количество ошибок при начислении зарплаты, сам этот процесс станет более прозрачным. Отсюда должен последовать рост лояльности сотрудников и повышение уровня дисциплины. По словам гендиректора Verme Дмитрия Шеходанова, зарплата будет выплачиваться за фактически отработанное время, зафиксированное системой.

«Эльдорадо» внедрила систему распознавания лиц сотрудников

Как отметил руководитель департамента организационного развития сети развития группы «М.Видео — Эльдорадо» Дмитрий Ляховец, с внедрением этой системы у сотрудников «появляется больше времени на выполнение прямых обязанностей». «В рамках единой системы «Эльдорадо» планирует и контролирует работу продавцов таким образом, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять ресурсами, а с другой, обеспечивать высокий уровень сервиса, чтобы наши покупатели всегда могли получить необходимую помощь», — поясняет он.

Технические особенности

Система была внедрена в 477 магазинах сети «Эльдорадо». Если считать вместе с «М.Видео», продукт Verme обслуживает более 25 тыс. сотрудников обеих сетей. Система представляет собой устройство с сенсорным экраном и ПО, интегрированное с ИТ-системой «Эльдорадо». Когда сотрудник приходит на работу или уходит оттуда, он должен подойти к устройству и выбрать на экране пункт «Приход» или «Уход» соответственно.

За распознавание лиц сотрудников отвечает инфракрасная камера. Убедившись, что это лицо живого человека, а не его изображение на бумаге или в электронном виде, система фиксирует время прибытия и отбытия данного сотрудника. Эти показатели автоматически сравниваются с плановым графиком, на основе чего заполняется табель учета рабочего времени. Среди всех видов биометрии компания выбрала распознавание лица с помощью камеры, поскольку так удобнее всего для сотрудников.

До этого в «Эльдорадо» уже применялся продукт Verme, предназначенный для автоматизации планирования рабочих графиков. Теперь к нему добавлена система биометрической идентификации. Система планирования рассчитывает для каждого конкретного магазина, сколько сотрудников ему понадобится в определенный рабочий день. При этом учитывается сезон, географическая локация, запланированный уровень продаж, сервис, промо-деятельность и процент самовывоза заказов, сделанных по интернету. По подсчетам компании, именно комплексная система планирования графиков и биометрического учета даст возможность сети «Эльдорадо» сэкономить 2,5% фонда оплаты труда.

Объединенная компания «М.Видео — Эльдорадо»

В марте 2018 г. «М.Видео», которая входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. До этого в декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили «Эльдорадо» у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital.

В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» стали одним юридическим лицом, однако каждая компания оставила за собой свой бренд, и сети по-прежнему конкурируют. По словам председателя совета директоров ПАО «М.Видео» Саида Гуцериева, это должно позволить им успешнее конкурировать с другими российскими и зарубежными ритейлерскими сетями.

По состоянию на 2018 г. объединенной компании «М.Видео» и «Эльдорадо» принадлежало 26% российского рынка электроники и бытовой техники. По итогам 2018 г. продажи группы выросли на 18% до 421 млрд руб. На конец года в общей сети насчитывался 941 магазин.

В 2016 г. CNews писал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд. «М.Видео» стал третьим крупным российским ритейлером техники, который попал под контроль «Сафмар» за последние годы. Помимо «Эльдорадо», близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продаже электроники — «Техносилу» — информация о чем появилась в СМИ осенью 2016 г.