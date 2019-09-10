Автором знаменитых ботнетов оказался хакер-аутист

2096

Соображение на троих

21-летний хакер Кеннет Кёррин Шухман (Kenneth Currin Schuchman), известный в Сети также как Nexus Zeta, признал вину в создании множества DDoS-ботнетов на базе устройств «интернета вещей». В судебных документах указывается, что молодой человек страдает аутизмом и синдромом Аспергера. Это, видимо, будет учтено как смягчающее обстоятельство.

Самым крупным достижением Шухмана стал, по-видимому, ботнет Satori, заразивший как минимум 500 тыс. интернет-роутеров по всему миру. В судебных документах этот ботнет прямо не называется, однако, по мнению экспертов по информбезопасности, всё указывает именно на него.

Также известно, что Шухман работал преимущественно не один, а сразу с двумя подельниками, фигурирующими в документах только как Vamp и Drake.

Satori они создали втроём ориентировочно в июле-августе 2017 г. После этого они начали сдавать его в аренду для проведения DDoS-атак. В качестве разработчиков выступали Шухман и Vamp, в то время как Drake занимался деловыми контактами.

Mirai, далее везде

Первая версия «бота» Satori представляла собой разновидность Mirai (другого ботнета, атакующего интернет вещей), но с расширенными функциями. Система сканирования была позаимствована из третьего ботнета — Remaiten. Satori первоначально атаковал устройства с «заводскими» или слабыми паролями и Telnet-уязвимостями. За первый же месяц в ботнет удалось набрать более 100 тыс. устройств.

Кеннет Кёррин Шухман, также известный как Nexus Zeus, страдающий аутизмом

и синдромом Аспергера, признал вину в создании множества DDoS-ботнетов

на базе устройств «интернета вещей»

По словам самого Шухмана, 32 тыс. из них принадлежали крупному канадскому интернет-провайдеру. Также хакер утверждал, что его ботнет может запускать атаки мощностью до 1 Тбит/с.

В сентябре-октябре Шухман и его подельники разработали новую версию Satori, теперь уже под названием Okiru. «Бот» Okiru представлял собой первый в истории вредонос под Linux, целенаправленно атакующий процессоры ARC, используемые в устройствах интернета вещей.

В ноябре 2017 г. трое хакеров создали Masuta, ботнет, атакующий роутеры GPON. Одновременно Шухман занимался собственной разработкой — отдельным ботнетом, который использовался для проведения постоянных атак на фирму ProxyPipe, занимающуюся как раз-таки защитой от DDoS-атак.

В январе 2018 г. Шухман и его соратники создали новый ботнет, сочетавший функциональность Mirai и Satori, заразивший в итоге около 30 тыс. устройств, по большей части — IP-камер Goahead.

В апреле 2018 г. Шухман в одиночку разработал вредонос для нового ботнета. На этот раз в качестве основы он использовал код Qbot. Кроме того, он и Vamp начали своеобразную «войну на ботнетах» — что, впрочем, не помешало им возобновить совместные разрабобтки к июлю 2018 г.

Но как раз в это время правоохранительные органы идентифицировали Шухмана Поскольку для регистрации доменов, использовавшихся в DDoS-атаках, Шухман использовал имя и реквизиты своего отца, вычислить его не составило большого труда.

Его задержали и предъявили обвинения. Поначалу ему разрешили остаться под домашним арестом, однако он нарушил ключевое условие и вышел в интернет (для разработки нового ботнета). Вдобавок он организовал ложный вызов спецназа к дому Drake, так что его отправили в тюрьму.

«К сожалению, отправка в тюрьму конкретного автора нескольких ботнетов вряд ли существенным образом скажется на общей ситуации с безопасностью интернета вещей, - считает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Отдельно взятый злоумышленник, он, конечно, нанёс довольно существенный ущерб, но на смену его ботнетам быстро придут другие, использующие те же уязвимости и «заводские» пароли IoT-устройств. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо, чтобы владельцы конечных устройств сами задумались об их защите, а производители - радикально пересмотрели подход к разработке».

В случае признания виновным, Шухману грозят до 10 лет в тюрьме, штраф до $250 тыс. и три года под надзором полиции, однако, он получит намного меньший срок.