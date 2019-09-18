Ассиметричный ответ Huawei: Европа останется без сверхмощных смартфонов компании

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Huawei приняла решение не продавать свои топовые смартфоны линейки Mate 30 на территории Европы. После майского отзыва лицензии на Android продажи Huawei в этом регионе обрушились, что могло отразиться на решении. К тому же, новые гаджеты выйдут без сервисов Google, и это может негативно сказаться на интересе к ним европейских потребителей.



Смартфоны без Google-сервисов

Компания Huawei решила не выпускать новейшие флагманские смартфоны Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе. Об этом сообщил голландский ресурс LetsGoDigital со ссылкой на своего информатора внутри компании.

По данным ресурса, решение пока касается только Центральной Европы. Примечательно, что презентация новых представителей линейки Mate должна состояться в Мюнхене (Германия) 19 сентября 2019 г. О переносе даты и места проведения мероприятия на момент публикации материала известно не было.

Mate 30 Pro останется без YouTube и Google Play

Смартфоны Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут лишь в нескольких европейских государствах, список которых будет обнародован после премьеры. В других странах эти гаджеты продаваться не будут – решение, по словам информатора, принято на уровне руководства китайского вендора.

Предшествующие события

За несколько дней до исключения европейских стран из географии распространения Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) официально заявил, что смартфоны хоть и будут работать на базе новейшей Android 10 из коробки, но лишатся сервисов Google. Другими словами, в смартфонах не будет ни магазина приложений Google Play, ни почтового клиента Gmail, ни даже YouTube. CNews сообщал, что одним из вариантов решения проблемы для пользователей, купивших один из перечисленных смартфонов, станет самостоятельная установка сервисов. Заметим, что Ричард Ю рассказал о желании Huawei лишить новые флагманские мобильники Google-сервисов, опять же, в Европе – на международной выставке IFA 2019, прошедшей в Берлине (Германия).

За месяц до этих событий Huawei выпустила собственную мобильную операционную систему Harmony OS, на основе которой она хочет создать собственную экосистему наподобие той, что есть у Apple с ее iOS и различными ее модификациями. Harmony OS в начале своего пути ориентирована на телевизоры, ПК, ноутбуки, носимые устройства и автомобили, а в будущем Huawei подготовит ее к установке на смартфоны. По словам Ричарда Ю, переход смартфонов Huawei и Honor на собственную ОС может начаться весной 2020 г. с моделей флагманской серии P40.

C чего все началось

Ситуация с отказом Huawei выпускать Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе напрямую связана с осложнением отношений между США и Китаем. В 2018 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обвинил Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства (доказательства вины вендора не были предоставлены), а в мае 2019 г. заставил американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei.

В числе первых подчинившихся оказалась Google – она отозвала у Huawei лицензию на Android, что сразу же обрушило европейские продажи смартфонов этого вендора. Подобная реакция потребителей из Старого света, вероятно, тоже оказала влияние на принятие решения о лишении их новых флагманских гаджетов.

В августе 2019 г. Google и ряд других ИТ-компаний возобновили отношения с Huawei, но к тому моменту у нее была готова собственная ОС, мобильная версия которой внешне выглядела как Android с фирменной прошивкой EMUI.

Чего лишились европейцы

Смартфоны линейки Mate 30, по крайней мере, две старшие модели, получат новейший процессор Kirin 990, топовая версия которого наделена интегрированным модемом для доступа к сетям пятого поколения. Huawei Mate 30 Pro может получить экран-водопад, схожий с дисплеем у недавно анонсированного Vivo Nex 3 5G. Сам дисплей получит частоту обновления 90 Гц, матрицу AMOLED и диагональ 6,7 дюйма, по данным ресурса GizChina.

Huawei выпустит Mate 30 и Mate 30 Pro в нескольких цветах корпуса

Смартфону приписывают тройную основную камеру, в составе которой есть две матрицы по 40 МП и один 8-мегапиксельный сенсор. Есть и четвертый модуль – камера ToF для определения глубины сцены при портретной съемке. Камера получит запись видео в формате 4K и замедленную съемку с частотой 7680 к/с. Ожидается наличие разъема 3,5 мм под наушники и аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядок. Подробности о смартфоне Mate 30 неизвестны.

Ноутбуки без Windows

Наряду со смартфонами без сервисов Google Huawei приготовила и полноценные мобильные ПК, лишенные ОС Windows. В сентябре 2019 г. она выпустила четыре ноутбука MateBook под управлением дистрибутива Deepin Linux, в разработке которого на начальных этапах участвовали китайские специалисты.

Linux-ноутбук Huawei

Лэптопы на 18 сентября 2019 г. продавались исключительно в Китае по более низкой цене в сравнении с их аналогами на базе Windows 10. Решение об их экспансии за пределы КНР Huawei не обнародовала.