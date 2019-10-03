Prof-IT Group получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в области криптографии

Prof-IT Group, цифровой промышленный и инфраструктурный интегратор, сообщил о получении лицензии ФСБ России на ряд видов деятельности в части шифрования данных.

Получение лицензии ФСБ России расширило предложение компании, позволив осуществлять разработку и производство защищенных с использованием шифровальных средств информационных и телекоммуникационных систем. Компании также разрешено проводить сервисное обслуживание защищенных криптографическими средствами систем.

Лицензия выдана Prof-IT Group бессрочно и в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

«Создание цифрового производства и умной инфраструктуры городов неразрывно связано с подключением ранее обособленных или новых активов в сеть. Это значит, что вместе с получением преимуществ современной инфраструктуры бизнес может столкнуться и с потенциальными рисками. Фокус Prof-IT Group – это комплексные предложения для заказчиков, поэтому мы закономерно добавили к нашим предложениям по сетевой и системной интеграции услуги в области разработки и производства систем, защищенных с использованием шифровальных средств», – сказал Алексей Щербаков, руководитель направления системной и сетевой интеграции Prof-IT Group.

Лицензия обеспечит Prof-IT Group возможностью реализовывать проекты, в которых будут использоваться криптографические средства, сертифицированные ФСБ России, позволяющие компаниям-клиентам выполнять требования регуляторов.