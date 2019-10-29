Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Danycom.Global объявила о том, что ее выручка в России по итогам девяти месяцев 2019 г. составила 5,15 млрд руб., что на 0,47 млрд руб. больше аналогичного периода предыдущего года.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета), ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд Danycom) с 1 января по 30 сентября 2019 года увеличил выручку почти на полмиллиарда рублей от деятельности в России. Чистая прибыль составила 27,6 млн руб., в прошлом году показатель был равен 2,7 млн руб.

«Российский дивизион нашего телекоммуникационного холдинга демонстрирует существенный рост прибыли. Это означает, что бизнес-стратегия создания экосистемы дополняющих друг друга сервисов верна и экономически эффективна. К началу 2019 года услугами мобильного оператора Danycom.Mobile пользовались 93 тыс. абонентов в 23 регионах РФ, в сентябре – с нами уже более 300 тыс. человек в 53 субъектах страны. Через нашу A2P-платформу за 9 месяцев 2019 года было разослано почти 8 млрд сообщений в России, т. е. на 60% больше аналогичного периода прошлого года», – отметил финансовый директор группы компаний Danycom Андрей Романенко.

Danycom образована в 2014 году, благодаря разработке уникального для своего времени софта с использованием протокола SMPP, предназначенного для рассылки SMS. В 2016 году компания получила лицензию виртуального мобильного оператора, и с 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO.

Главная особенность стратегии Danycom – развитие сразу нескольких бизнесов, органично поддерживающих и дополняющих друг друга. Таким образом, собственная база оператора Danycom.Mobile обеспечивает высокую маржинальность и возможность получения максимальной прибыли от рассылки сообщений SMS-агрегатором Danycom.SMS.

Другие материалы рубрики

Huawei поставила в новый смартфон устаревший процессор, чтобы обойти американские санкции

Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих

Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку

Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell

Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор

Техника

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта