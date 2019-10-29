Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей

Danycom.Global объявила о том, что ее выручка в России по итогам девяти месяцев 2019 г. составила 5,15 млрд руб., что на 0,47 млрд руб. больше аналогичного периода предыдущего года.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета), ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд Danycom) с 1 января по 30 сентября 2019 года увеличил выручку почти на полмиллиарда рублей от деятельности в России. Чистая прибыль составила 27,6 млн руб., в прошлом году показатель был равен 2,7 млн руб.

«Российский дивизион нашего телекоммуникационного холдинга демонстрирует существенный рост прибыли. Это означает, что бизнес-стратегия создания экосистемы дополняющих друг друга сервисов верна и экономически эффективна. К началу 2019 года услугами мобильного оператора Danycom.Mobile пользовались 93 тыс. абонентов в 23 регионах РФ, в сентябре – с нами уже более 300 тыс. человек в 53 субъектах страны. Через нашу A2P-платформу за 9 месяцев 2019 года было разослано почти 8 млрд сообщений в России, т. е. на 60% больше аналогичного периода прошлого года», – отметил финансовый директор группы компаний Danycom Андрей Романенко.

Danycom образована в 2014 году, благодаря разработке уникального для своего времени софта с использованием протокола SMPP, предназначенного для рассылки SMS. В 2016 году компания получила лицензию виртуального мобильного оператора, и с 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO.

Главная особенность стратегии Danycom – развитие сразу нескольких бизнесов, органично поддерживающих и дополняющих друг друга. Таким образом, собственная база оператора Danycom.Mobile обеспечивает высокую маржинальность и возможность получения максимальной прибыли от рассылки сообщений SMS-агрегатором Danycom.SMS.