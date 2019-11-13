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Выручка «Мегафона» выросла на 1,4% до 90 миллиардов рублей по итогам третьего квартала

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«Мегафон», российский оператор сотовой связи, объявил финансовые и операционные результаты за III квартал 2019 г.

Ключевые результаты III квартала 2019 г.: выручка выросла на 1,4% и составила 90,0 млрд руб.; показатель OIBDA вырос на 15,8% до 39,0 млрд руб.; показатель рентабельности OIBDA достиг 43,3%; чистая прибыль составила 3,2 млрд руб.; СAPEX снизился на 37,2%, до 11,6 млрд руб.; чистый долг за квартал сократился до 350,3 млрд руб.; число мобильных абонентов в России выросло на 0,1% за год и составило 75,3 млн человек на 30 сентября 2019 г.; число пользователей передачи данных в России выросло на 6,2% за год до 34,2 млн человек на 30 сентября 2019 г.

В III квартале 2019 года «Мегафон» представил сразу несколько новых предложений для своих абонентов. Компания теперь дает единый доступ к услугам мобильной связи, домашнего интернета и «Мегафон ТВ» через конвергентный продукт «Объединяй», а также внедрила гибкую систему растущего кэшбэка в тарифах «Включайся».

Модернизация розничной сети «Мегафона» за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов набирает обороты и дает первые результаты. Среднедневное число клиентов за III квартал 2019 г. в обновленных салонах выросло на 20%, а средняя дневная выручка на один такой салон за III квартал 2019 г. увеличилась на 30 40% после обновления салонов. Общий рост выручки от продаж смартфонов и аксессуаров в III квартале 2019 г. достиг 36,5%. В четверке самых востребованных производителей у россиян: Huawei/Honor, Samsung, Xiaomi и Apple. Интерес к новинкам Apple в конце квартала в три раза превысил прошлогодний, а число предзаказов на новые модели перед их выпуском в сентябре 2019 г. выросло на 20% по сравнению с предзаказами на новинки сентября 2018 г.

«Мегафон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение. Напомним, уровень долговых обязательств компании вырос после того, как она завершила все этапы выкупа акций и ГДР в 2018 – первой половине 2019 гг. Чистый долг компании за отчетный период сократился до 350,3 млрд руб. Это позволило «Мегафону» снизить соотношение чистого долга к OIBDA с 2,88x во II квартале 2019 г. до 2,80x в III квартале 2019 г.

«Мегафон» продолжает развертывание сетей LTE и LTE Advanced. Уровень капитальных затрат при этом ниже аналогичного периода прошлого года за счет завершения основных работ по внедрению новой биллинговой платформы и финансовых систем.



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