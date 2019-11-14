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Назначен руководитель по продажам Huawei Enterprise в России

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявила о назначении Ван Чэня (Wang Chen) на должность директора по продажам подразделения корпоративных решений Huawei в России. Он будет отвечать за стратегическое управление продажами всего департамента, а также координировать проекты, касающиеся государственных заказчиков.

Ван Чэнь работает в ИКТ-отрасли почти 20 лет, из которых более 10 он посвятил Huawei. Окончив факультет «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2010 году, он начал работать в корпоративном секторе и приобрел значительный и разносторонний опыт реализации проектов. В 2011 году Ван Чэнь присоединился к российской команде Huawei в качестве менеджера по работе с клиентами подразделения Huawei Symantec. В 2015 – возглавил направление ISP&Media в должности директора, а в 2017 стал отвечать за один из ключевых секторов департамента корпоративных решений Huawei в России – государственный. Под его руководством был реализован ряд важных проектов по созданию ИКТ-инфраструктуры для федеральных и региональных органов власти, которые значительно способствовали повышению уровня цифровизации российской экономики. Теперь Ван Чэнь будет использовать свой опыт и в других отраслях, однако госсектор останется одним из ключевых в зоне его ответственности в качестве директора по продажам Huawei Enterprise в России.

«Я живу и работаю в России вот уже более 20 лет, практически с момента основания тут первого зарубежного офиса Huawei. Я очень рад, что я являюсь не просто свидетелем, но и участником становления и стремительного роста компании на российском рынке и надеюсь, что мой опыт и знания помогут в развитии всех направлений и реализации проектов со всеми корпоративными и государственными заказчиками Huawei в регионе, – прокомментировал Ван Чэнь свое назначение. – У России огромный потенциал в плане экономического и интеллектуального развития, и я уверен, что, благодаря нашей эффективной работе, Huawei сделает свой технологический вклад в цифровую трансформацию всех отраслей российской экономики».



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