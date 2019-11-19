Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР

Участники промышленного хакатона ProHack 4.0 в КРОК нашли способы сэкономить электроэнергию в шахтах, повысить безопасность работников опасных производств и с помощью нейросети находить дефекты на шоколадных батончиках. Эти и другие задачи 38 ИТ-команд решали на базе технологий компьютерного зрения, интернета вещей (IoT), блокчейна и машинного обучения. Среди авторов задач — компании СИБУР, «Газпром нефть», «Норникель», «ФосАгро», MARS, «Русагро», FMLogistic.

В финале ProHack 4.0 (16–17 ноября), организованного компаниями КРОК и СИБУР, приняли участие 150 профессиональных разработчиков и студентов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска и других городов. Они объединились в команды от трех до пяти человек и могли выбрать любую из 10 задач, отобранных организаторами хакатона из 30 реальных бизнес-кейсов. Основная часть задач поступила от металлургических, нефтегазовых, химических и продовольственных предприятий.

Всего на решение бизнес-кейсов претендовали около 350 человек, предложившие экспертам 70 решений. В финал хакатона прошли 38 команд, предложивших перспективные варианты решений.

Каждую из команд курировал эксперт КРОК с опытом проектов для промышленных компаний. Специалисты ИТ-компании более 20 лет цифровизируют реальный сектор, среди клиентов — «Росэнергоатом», «Мосэнерго», «РусГидро», Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», «ФосАгро», «Транснефть», «Лукойл». КРОК разрабатывает программное обеспечение и аппаратные комплексы для задач охраны труда, промбезопасности и повышения эффективности производства, в том числе внедряя технологии индустрии 4.0.

Победители хакатона КРОК и СИБУР из МФТИ

«Почти половина команд смогли предложить концепты решений, которые могут быть полезны не только промышленным предприятиям, но и компаниям из других отраслей, — говорит Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения КРОК. — За время хакатона все участники этого творческого процесса стали единой командой во главе с авторами задач. Вместе с менторами от КРОК и техническими партнерами представители промышленных компаний были вовлечены в разработку, много общались с командами и давали рекомендации. Это ускорило работу, поэтому уже через сутки многие авторы задач получили оптимальные для их бизнеса результаты. Кроме того, мы продолжим проводить отраслевые хакатоны совместно с крупнейшими игроками рынка».

Первое место ProHack 4.0 заняла команда CVisioners. В ее составе — студенты МФТИ Клим Киреев, Эдгар Казиахмедов, Елизавета Киселева, Кежик Кызыл-оол и Григорий Мельников. Команда предложила компании СИБУР лучший концепт решения на основе компьютерного зрения для предотвращения случаев забивки оборудования при производстве синтетических каучуков. Эта проблема может приводить к остановке линии в среднем до 8 часов, при том что один час простоя обходится СИБУРу примерно в 3 млн руб.

«Ценность хакатонов в том, что у разработчиков появляется четкое понимание бизнес-кейсов, осознание важности контакта с бизнес-заказчиком, — рассказывает Вадим Щемелинин, владелец продукта по видеоаналитике СИБУР. — Участники могут понять, насколько им интересно заниматься, например, видеоаналитикой для повышения безопасности на производстве, увидеть, как технологии могут помочь сотрудникам и принести прибыль компании. Мы же со своей стороны приглашаем ребят на стажировки и можем посмотреть на наши реальные задачи по-новому. В нашем совместном с КРОК хакатоне мы попробовали новый формат: много задач, много авторов из разных отраслей, много технологий — от блокчейна и IoT до компьютерного зрения. Это добавило драйва!».

Второе место заняла команда 1984 из Новосибирска, которая решила задачу «ФосАгро», одного из ведущих производителей минеральных удобрений. Разработчики создали работающий прототип системы, которая распознает по видео, надеты ли на работнике средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки.

«Мы активно применяем ИТ в производстве, но главная ценность в любой компании — это люди, — говорит Сергей Диденко, директор по цифровизации "ФосАгро". — Безопасность — один из приоритетных вопросов сегодня, в том числе и для ИТ-служб. К сожалению, бывают редкие случаи, когда работники пренебрегают ношением СИЗ на территории предприятия. Тогда на помощь приходят, например, системы видеораспознавания, которые помогают это контролировать. Взгляд со стороны полезен всегда, поэтому мы пришли с этой задачей на хакатон, где собрались молодые, креативные программисты, которые могут предложить нестандартные подходы. Наш кейс выбрали очень сильные команды. Мы получили интересные решения, с которыми будем работать дальше».

Команда EmptySet из СПбГУ победила в номинации «Лучшая студенческая команда», решив задачу компании «Газпром нефть» по созданию программы определения аналогов запорно-регулирующей арматуры.

«На хакатон мы пришли с задачей создания алгоритма для анализа и подбора оптимальных технологических решений на промышленных активах. С нашим датасетом работали пять команд. Победителям удалось не только придумать оригинальную метрику и решение с помощью сверточных нейросетей, но и создать рабочий прототип системы с продуманным UI-дизайном», — отметили в компании «Газпром нефть».

Призовой фонд хакатона в размере 450 тыс. руб. разделили команды CVisioners, 1984 и EmptySet. Первые две команды также получили сертификаты на обучение по запуску и развитию ИТ-продуктов в рамках акселератора КРОК.

Вне основного зачета в хакатоне участвовали команды из офисов разработки ПО КРОК в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Иркутске. Две из них вошли в число лучших и презентовали свои решения на большой сцене. Команда «Суперпиги» решила задачу агрохолдинга «Русагро», применив видеоаналитику и интернет вещей на современной свиноферме. А команда SaveStahanov решила задачу института «Уралмеханобр» (входит в состав «Уральской горно-металлургической компании», УГМК). Помимо SaveStahanov над этой задачей работали еще пять команд.

«Предложенные решения содержат оригинальные идеи, которые могут будут использованы на реальных объектах горно-добывающих предприятий, — говорит Андрей Дементьев, заместитель главного инженера "Уралмеханобра". — При этом желание получить экономию в решениях было на втором месте, а на первом — безопасность людей. Конечно, при внедрении на подземных рудниках техническая составляющая, скорее всего, будет другой. Но практически все команды представили отлично проработанные прототипы с реальным экономическим эффектом, что подтверждает опыт горняков в других странах».

Некоторые задачи пользовались особой популярностью у участников. Одной из них стал кейс компании MARS. «Гипотеза, которую мы хотели проверить на ProHack 4.0, подтвердилась. Это произошло благодаря командам талантливых разработчиков, и, конечно, экспертной поддержке КРОК, — отмечает Максим Шалагинов, ИТ-бизнес-партнер в MARS LLC. — Дальше внутри компании мы проведем для производства презентацию возможностей нейросетей».

Для большинства авторов задач это был первый опыт участия в хакатонах, например, для Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

«Наша задача заключалась в поиске подхода к прогнозированию параметров расплавленного металла в дуговой сталеплавильной печи. Плавка металла — сложный процесс, требующий большого количества электроэнергии и ферроматериалов. Чем лучше мы сможем контролировать процесс, тем эффективнее будет наше производство. За два дня хакатона мы успели не только получить интересные инсайты и погрузиться в атмосферу кипучей работы, но и посмотреть офис КРОК, где коллеги тестируют ИТ-новинки», — говорит Александр Лунев, начальник центра математического моделирования и методов искусственного интеллекта ЧТПЗ.

По словам многих участников, на хакатон они пришли, прежде всего, за реальными промышленными задачами, нетворкингом, возможностью пообщаться с авторами задач и опытными ИТ-экспертами, а также получить опыт работы с инструментами Индустрии 4.0. Так, команды получили доступ к высокоскоростному блокчейн-фреймворку Exonum (Bitfury), набору промышленных решений от Cisco: IoT-платформе Cisco Kinetic и инструменту видеонаблюдения Cisco VSM. Производитель систем контроля и диагностики для промышленных и охранных предприятий «Пергам» поделился наработками в области детектирования газов. BellSoft предоставил решение для сбора, анализа и управления данными на базе Nvidia Jetson Nano и RaspberryPi 4, на которых была предустановлена cреда разработки и запуска Java-приложений, — Liberica JDK. Создавать и тестировать прототипы решений участники могли в гибкой и масштабируемой «песочнице» на основе платформы «КРОК Облачные сервисы». Для нескольких задач были оборудованы технологические зоны.

Информационную поддержку хакатону оказали Neftegaz.RU, «RUБЕЖ», «Металлоснабжение и сбыт», «Журнал главного инженера», «Автоматизация в промышленности», «Автоматизация и ИТ в энергетике», «Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области», Tproger, ICT.Moscow, RUSCADASEC, журнал «Охрана труда», и других. Мероприятие также поддержали ассоциация «ФинТех», JUG.MSK, Russian Hackers, форум «Технологии безопасности» (ТБ Форум) и RUSSIAN TECH WEEK.

Ознакомиться с шорт-листом хакатона и посмотреть фото- и видеоотчет с трансляции защиты проектов можно по ссылке.