Собрание акционеров МТС утвердило выплату специальных дивидендов

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил об утверждении внеочередным общим собранием акционеров МТС 30 декабря 2019 г. специальных дивидендов в размере 13,25 руб. на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 руб. на одну АДР) на общую сумму 26,48 млрд руб.

Решение о выплате специальных дивидендов принято исходя из финансовых результатов МТС за девять месяцев 2019 г. и сделки по продаже «ВФ Украина», осуществленной в ноябре 2019 г.

Реестр акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов, закрывается 10 января 2020 г., выплата дивидендов завершается 14 февраля 2020 г.