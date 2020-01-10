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Commvault назначила нового вице-президента в регионе EMEA

ПО Софт Бизнес Кадры Облака

Компания Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Марко Фаници (Marco Fanizzi) на пост вице-президента по региону EMEA. Фаници будет отвечать за рост бизнеса компании на рынках более 70 стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Фаници более 30 лет работает в индустрии управления корпоративными данными и приобрел обширный опыт ведения бизнеса в разных регионах и секторах. Ранее Фаници занимал руководящие посты в Dell Technologies, где последнее время работал вице-президентом и управляющим директором итальянского офиса компании. До прихода в Dell он руководил продажами в компании Veritas/Symantec и добился стабильного роста как прямых поставок, так и продаж в канале.

«Я уверен, что огромный опыт Марко особенно в финансовом и корпоративном секторе разных стран Европы существенно ускорит рост нашего бизнеса в EMEA. У Commvault сейчас великолепная команда руководителей и ясная стратегия развития, основанная на инновациях, фокусе на партнерах и заказчиках, четком выполнении планов. Марко всегда особое внимание уделяет потребностям партнеров и заказчиков, поэтому он идеально соответствует этой стратегии», – сказал Рикардо ди Блазио (Riccardo Di Blasio), руководителя направления учета доходов, Commvault.

Назначение Марко Фаници продолжает серию прошлогодних назначений старших менеджеров по продажам Commvault. После прихода ди Блазио в руководство компании, бывший руководитель EMC Дэвид Бойл (David Boyle) был назначен вице-президентом Commvault по продажам в Америке, а бывший руководитель VMWare Мерсер Роуи (Mercer Rowe) – директором по стратегии работы с каналом за пределами США.

Также в прошлом году Commvault начала реализацию новой стратегии широкого внедрения облачных технологий, приобретя специализирующуюся на программно-определяемом хранении компанию Hedvig и запустив венчурный бренд Metallic, предлагающий по модели SaaS сервисы управления и защиты данных.

«Commvault сейчас – это не только признанный лидер рынка с точки зрения технологий, но и вендор, завоевывающий позиции на новых рынках решений для полной интеграции хранения и управления данными. Мы хотим, чтобы все наши заказчики в EMEA знали об этом новом направлении бизнеса Commvault. Сейчас главное для меня – наладить общение с нашей командой, заказчиками и партнерами, чтобы выяснить их потребности и ожидания от нового поколения решений для управления данными», – сказал Фаници.

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